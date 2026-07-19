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Der WM-Final 2026 Spanien gegen Argentinien im Liveticker und TV-Stream

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Lange Warteschlangen vor dem WM-Final – ab 19.30 Uhr startet die Schlussfeier

19.07.2026, 19:1319.07.2026, 19:13

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Fans brauchen Geduld
Fans, die heute Abend den WM-Final vor Ort im MetLife Stadion mitverfolgen wollen, brauchen Geduld. Die Anwesenheit von US-Präsident Donald Trump erfordert umfassende Sicherheitsmassnahmen, und entsprechend lang sind die Schlangen bei den Eingangskontrollen. Wie die britische BBC berichtet, beläuft sich die Wartezeit auf bis zu zwei Stunden.

Weil die Organisatoren damit gerechnet haben, wurden die Türen zum Stadion bereits um 17 Uhr Schweizer Zeit geöffnet. Es wird erwartet, dass die Abschlusszeremonie und das Finalspiel rechtzeitig beginnen können.

Die Fans trudeln langsam ein – rund ums Finalstadion, aber auch bei diversen Public Viewings

An Donald Trump gibt es heute kein Vorbeikommen
Der US-Präsident Donald Trump besucht erstmals ein Spiel an dieser WM. Bei der US-Hymne wird er sicherlich gezeigt werden und bei der Pokalübergabe dürfte er sich ebenfalls in den Vordergrund drängen.
Beim Final wird Trump erstmals bei einem WM-Spiel sein und eine Hauptrolle einnehmen
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Argentinien-Fans haben gestern Abend schon den Times Square eingenommen


Das ist das Programm von heute Abend
19.30 Uhr: Start der Schlussfeier mit Stars wie Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, IShowSpeed und Tom Cruise. Zudem singt Jennifer Hudson die US-Hymne.

Anschliessend (ca. 20.10 Uhr): Warm-up der Mannschaften.

21 Uhr: Anpfiff des WM-Finals.

Ca. 21.45 Uhr: Halbzeit-Show mit Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Burna Boy und Gustavo Dudamel.
Spanien und Argentinien spielen um WM-Titel
Am Sonntag ab 21Uhr Schweizer Zeit stehen sich in East Rutherford, New Jersey, bei New York Argentinien und Spanien im WM-Final gegenüber. Der amtierende Weltmeister hat gegen den Europameister von 2024 die Chance, erstmals seit Brasilien 1962 den Titel mit Erfolg zu verteidigen.

Im Generationenduell zwischen dem 39-jährigen Lionel Messi und dem 20 Jahre jüngeren Lamine Yamal sind die Spanier rund um Yamal jedoch favorisiert. Es wäre nach 2010 der zweite WM-Titel für die Iberer. (abu/sda)


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