🏟️😅 Caos en el ingreso al MetLife para la final del #Mundial2026: las largas filas no solo son para los aficionados, sino también para periodistas acreditados y hasta para los artistas que actuarán en los shows.



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Fans, die heute Abend den WM-Final vor Ort im MetLife Stadion mitverfolgen wollen, brauchen Geduld. Die Anwesenheit von US-Präsident Donald Trump erfordert umfassende Sicherheitsmassnahmen, und entsprechend lang sind die Schlangen bei den Eingangskontrollen. Wie die britische BBC berichtet, beläuft sich die Wartezeit auf bis zu zwei Stunden.Weil die Organisatoren damit gerechnet haben, wurden die Türen zum Stadion bereits um 17 Uhr Schweizer Zeit geöffnet. Es wird erwartet, dass die Abschlusszeremonie und das Finalspiel rechtzeitig beginnen können.