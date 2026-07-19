So schreibt er es in seiner Instagram-Story wenige Stunden, bevor er auf dem Platz steht.
Liveticker
Lange Warteschlangen vor dem WM-Final – ab 19.30 Uhr startet die Schlussfeier
Das Wichtigste in Kürze:
- Am Sonntagabend stehen sich in East Rutherford, New Jersey, bei New York Argentinien und Spanien im WM-Final gegenüber.
- Der amtierende Weltmeister hat gegen den Europameister von 2024 die Chance, erstmals seit Brasilien 1962 den Titel mit Erfolg zu verteidigen.
- Im Generationenduell zwischen dem 39-jährigen Lionel Messi und dem 20 Jahre jüngeren Lamine Yamal sind die Spanier rund um Yamal jedoch favorisiert. Es wäre nach 2010 der zweite WM-Titel für die Iberer.
- Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr. Ab 19.30 Uhr geht zudem bereits die offizielle Schlussfeier mit diversen Stars über die Bühne. In der Halbzeit gibt es erstmals in einem WM-Final eine grosse Half-Time-Show. Mit watson bist du überall live dabei. (abu/sda)
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Spanien
0:0
Argentinien
Aufstellung
Yamal spielt für sein jüngeres Ich und die Strassen
Vollendet Messi heute Abend seine Kür?
Fans brauchen Geduld
Fans, die heute Abend den WM-Final vor Ort im MetLife Stadion mitverfolgen wollen, brauchen Geduld. Die Anwesenheit von US-Präsident Donald Trump erfordert umfassende Sicherheitsmassnahmen, und entsprechend lang sind die Schlangen bei den Eingangskontrollen. Wie die britische BBC berichtet, beläuft sich die Wartezeit auf bis zu zwei Stunden.
Weil die Organisatoren damit gerechnet haben, wurden die Türen zum Stadion bereits um 17 Uhr Schweizer Zeit geöffnet. Es wird erwartet, dass die Abschlusszeremonie und das Finalspiel rechtzeitig beginnen können.
Weil die Organisatoren damit gerechnet haben, wurden die Türen zum Stadion bereits um 17 Uhr Schweizer Zeit geöffnet. Es wird erwartet, dass die Abschlusszeremonie und das Finalspiel rechtzeitig beginnen können.
🏟️😅 Caos en el ingreso al MetLife para la final del #Mundial2026: las largas filas no solo son para los aficionados, sino también para periodistas acreditados y hasta para los artistas que actuarán en los shows.— Histoporte (@histoporte_) July 19, 2026
📽️ @kaufsports pic.twitter.com/gJd6UujXSl
Die Fans trudeln langsam ein – rund ums Finalstadion, aber auch bei diversen Public Viewings
An Donald Trump gibt es heute kein Vorbeikommen
Der US-Präsident Donald Trump besucht erstmals ein Spiel an dieser WM. Bei der US-Hymne wird er sicherlich gezeigt werden und bei der Pokalübergabe dürfte er sich ebenfalls in den Vordergrund drängen.
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Wer ist heute Abend Favorit?
Argentinien-Fans haben gestern Abend schon den Times Square eingenommen
Das ist das Programm von heute Abend
19.30 Uhr: Start der Schlussfeier mit Stars wie Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, IShowSpeed und Tom Cruise. Zudem singt Jennifer Hudson die US-Hymne.
Anschliessend (ca. 20.10 Uhr): Warm-up der Mannschaften.
21 Uhr: Anpfiff des WM-Finals.
Ca. 21.45 Uhr: Halbzeit-Show mit Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Burna Boy und Gustavo Dudamel.
Anschliessend (ca. 20.10 Uhr): Warm-up der Mannschaften.
21 Uhr: Anpfiff des WM-Finals.
Ca. 21.45 Uhr: Halbzeit-Show mit Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Burna Boy und Gustavo Dudamel.
Spanien und Argentinien spielen um WM-Titel
Am Sonntag ab 21Uhr Schweizer Zeit stehen sich in East Rutherford, New Jersey, bei New York Argentinien und Spanien im WM-Final gegenüber. Der amtierende Weltmeister hat gegen den Europameister von 2024 die Chance, erstmals seit Brasilien 1962 den Titel mit Erfolg zu verteidigen.
Im Generationenduell zwischen dem 39-jährigen Lionel Messi und dem 20 Jahre jüngeren Lamine Yamal sind die Spanier rund um Yamal jedoch favorisiert. Es wäre nach 2010 der zweite WM-Titel für die Iberer. (abu/sda)
Im Generationenduell zwischen dem 39-jährigen Lionel Messi und dem 20 Jahre jüngeren Lamine Yamal sind die Spanier rund um Yamal jedoch favorisiert. Es wäre nach 2010 der zweite WM-Titel für die Iberer. (abu/sda)
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