Zwei Präsidenten unter sich: Donald Trump und Gianni Infantino. Bild: keystone

«Grossartige Entscheidung getroffen»: Trump dankt Infantino im Fall Balogun

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US-Präsident Donald Trump hat sich bei Gianni Infantino für die umstrittene Entscheidung zur aufgehobenen Rotsperre des amerikanischen Nationalspielers Folarin Balogun bedankt und sie dem FIFA-Chef persönlich zugeschrieben. Er habe den Präsidenten des Fussball-Weltverbands angerufen und eine Empfehlung ausgesprochen, sagte Trump bei einem FIFA-Empfang in New York – und wandte sich dann direkt an Infantino, der neben ihm stand: «Du hast eine grossartige, grossartige, grossartige Entscheidung getroffen.»

Der US-Stürmer Balogun hatte beim 2:0 im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina die Rote Karte gesehen und war damit eigentlich automatisch für die Achtelfinal-Partie gegen Belgien gesperrt. Die FIFA hob die Sperre aber überraschend wieder auf – nach Darstellung des Weltverbands traf die formal unabhängige Disziplinarkommission diese Entscheidung. Trumps Worte klangen aber nach einer persönlichen Intervention Infantinos. Das US-Team unterlag den Belgiern letztlich trotz Baloguns Einsatz mit 1:4.

Trump zu Infantino: Du bekommst nicht die Anerkennung

Trumps Anruf und die Entscheidung zur Aufhebung der Sperre hatten weltweit, vor allem aber in Europa grosse Empörung ausgelöst und wurden als unzulässige Einmischung der Politik in den Sport kritisiert. «Sie haben das Spiel gewonnen und unser Team hatte alle Spieler», sagte Trump im Trump Tower und schob dann an Infantino gerichtet nach: «Ich weiss, dass du niemals dafür die Anerkennung bekommst.» Infantino habe eine seiner vielen guten Entscheidungen getroffen.

Der US-Präsident sprach auch noch über den Halbfinal zwischen England und Argentinien. Der 80-Jährige verstand es nicht, warum die Engländer nach dem Führungstreffer so defensiv spielten und auch Harry Kane aus seiner Sicht als Verteidiger spielte. «Ich glaube, es war ein Fehler, ihn zum Verteidiger umzuschulen. Was weiß ich schon von Fussball? Sie gingen in Führung, nahmen ihren besten Spieler und stellten ihn in die Verteidigung», rätselte Trump und führte weiter fort: «Sie hätten etwas offensiver spielen müssen, oder? Aber nein, ich will das jetzt nicht beurteilen, was weiss ich schon vom Coaching? Aber das war schon etwas ungewöhnlich.» Infantino konnte sich daneben ein Lachen nicht verkneifen und applaudierte dem US-Präsidenten zu. (riz/sda/dpa)