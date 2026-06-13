Ein Witz von FIFA-Präsident Gianni Infantino kam in Italien nicht gut an. Bild: keystone

Infantino macht Italiener hässig: «Vielleicht qualifizieren sie sich dann»

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat mit einer scherzhaft gemeinten Bemerkung über Italiens grosse WM-Misere Kritik im Land des viermaligen Fussball-Weltmeisters ausgelöst.

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Dass Italien nicht an der derzeit laufenden WM dabei ist, macht das stolze Fussballland schon genug traurig. Nun streute FIFA-Präsident Gianni Infantino noch Salz in die kaum verheilte Wunde.

Im Interview des brasilianischen Senders CazéTV machte sich Infantino über das erneute Scheitern der italienischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation lustig, als er über eine mögliche Aufstockung der WM auf 64 Teams grinsend sagte: «Vielleicht qualifiziert sich Italien bei einer WM mit 64 Teams – oder wir gehen sogar hoch auf 228 Teams.» Insgesamt hat die FIFA nur 211 Mitgliedsverbände.

Italiens Sportminister Andrea Abodi zeigte sich nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa irritiert und kündigte an, das Gespräch mit dem FIFA-Chef suchen zu wollen. «Angesichts der grossen Entfernung zwischen Italien und Mexiko ist ein Telefongespräch zur Klärung der Sachlage, je nach seinen Verpflichtungen, am besten. Ich bin an seinen direkten Gedanken interessiert», sagte Abodi.

Sportminister Andrea Abodi will sich den Infantino-Witz nicht gefallen lassen. Bild: keystone

Italien hatte zum dritten Mal in Serie die WM-Qualifikation verpasst und fehlt beim derzeitigen Turnier in Kanada, Mexiko und den USA. Erstmals sind 48 Teams bei der Endrunde dabei. (sda/dpa)