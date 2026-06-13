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WM 2026: USA starten beeindruckend und schlagen Paraguay 4:1

United States&#039; Folarin Balogun (20) celebrates scoring his side&#039;s third goal against Paraguay with teamates during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, ...
Die USA um Doppeltorschütze Folarin Balogun (Nummer 20) beeindruckten zum WM-Auftakt.Bild: keystone

Die USA sind bereit für die Heim-WM – Paraguay ist zum Auftakt chancenlos

Traumstart in die WM: Die USA gewinnen ihr Eröffnungsspiel gegen Paraguay deutlich. Das dritte Gastgeberland des Turniers setzt sich mit 4:1 gegen das südamerikanische Team durch.
13.06.2026, 05:0313.06.2026, 05:28

Nach dem 2:0 von Mexiko gegen Südafrika und dem 1:1 von Kanada gegen Bosnien starteten mit den USA auch die dritten Co-Gastgeber der WM mit Punkten in das Turnier. Während 90 Minuten gab die Weltnummer 17 das Spielgeschehen dabei nicht aus der Hand, war stets überlegen, und liess Paraguay beim 4:1-Sieg praktisch keine Möglichkeit, sich Torchancen zu erarbeiten.

Für diese Leistung belohnten sich die Spieler bereits in der 7. Minute. Ein unglückliches Eigentor von Paraguays Damian Bobadilla führte zur frühen Führung. Eingeleitet wurde der Treffer durch einen Ballgewinn von Weston McKennie und ein Zusammenspiel mit Christian Pulisic.

Ein Eigentor Paraguays sorgte für die frühe US-Führung.Video: SRF

Für den grössten Jubel beim 3:1-Triumph der USA sorgte jedoch Folarin Balogun. Dem Spieler der AS Monaco gelang in der ersten Halbzeit ein Doppelpack. Mit seinem Treffer zum 3:0 in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten sorgte er zudem bereits für die Vorentscheidung.

Dass ihm in der 28. Minute ein Treffer wegen vorangegangenem Abseits aberkannt wurde, blieb schliesslich nur eine Randbemerkung. Genau wie das Tor von Paraguay eine gute Viertelstunde vor dem Schlusspfiff.

Die Highlights der Partie.Video: SRF

Giovanni Reyna sorgte schliesslich, tief in der Nachspielzeit, für den Schlusspunkt der Partie und stellte auch die Differenz von drei Toren wieder her.

USA - Paraguay 4:1 (3:0)
Inglewood. 70'492 Zuschauer. SR Makkelie (NED).
Tore: 7. Bobadilla (Eigentor) 1:0. 31. Balogun 2:0. 45. Balogun 3:0. 73. Mauricio 3:1. 90. Reyna 4:1.
Bemerkungen: 28. Tor von Balogun (USA) wegen Abseits aberkannt. (nih/sda)

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