In der WM-Gruppenphase trifft die Schweiz auf Kanada, Bosnien-Herzegowina und Kanada.

Teste dein Wissen über die Schweizer Gruppengegner: Überstehst du die Vorrunde?

In der WM-Gruppenphase trifft die Schweiz auf Katar, Bosnien-Herzegowina und Co-Gastgeber Kanada. Alles keine Fussballgrossmächte, aber wie viel weisst du über die drei Teams? Beweise dein Können in unserem Quiz.

Timo Rizzi Folge mir

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Am heutigen Freitagabend findet um 21 Uhr das erste Spiel in der Gruppe B statt. Kanada empfängt Bosnien-Herzegowina. 24 Stunden später geht es weiter mit dem ersten Spiel der Schweizer, wenn die Nati gegen Katar in ihr WM-Abenteuer startet.

Bevor es aber so richtig losgeht, wollen wir von dir wissen, was du alles über die kommenden Gegner der Schweiz weisst. Bisher traf die Fussball-Nati auf jedes Team nur einmal und ging jedes Mal als Verlierer vom Platz. Höchste Zeit, dies zu ändern. Überstehst du in unserem Quiz die Vorrunde und kannst auch noch in zwei Wochen vom Titel träumen?

10 Fragen Wie gut kennst du die Schweizer WM-Gegner? An der Weltmeisterschaft trifft die Schweizer Nationalmannschaft auf Katar, Kanada und Bosnien-Herzegowina. Wie viel weisst du über die Gegner?

Alle Spiele der Gruppe B 12. Juni 2026, 21 Uhr: Kanada – Bosnien-Herzegowina

13. Juni 2026, 21 Uhr: Katar – Schweiz

18. Juni 2026, 21 Uhr: Schweiz – Bosnien-Herzegowina

19. Juni 2026, 0 Uhr: Kanada – Katar

24. Juni 2026, 21 Uhr: Schweiz – Kanada

24. Juni 2026, 21 Uhr: Bosnien-Herzegowina – Katar



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