Teste dein Wissen über die Schweizer Gruppengegner: Überstehst du die Vorrunde?
Am heutigen Freitagabend findet um 21 Uhr das erste Spiel in der Gruppe B statt. Kanada empfängt Bosnien-Herzegowina. 24 Stunden später geht es weiter mit dem ersten Spiel der Schweizer, wenn die Nati gegen Katar in ihr WM-Abenteuer startet.
Bevor es aber so richtig losgeht, wollen wir von dir wissen, was du alles über die kommenden Gegner der Schweiz weisst. Bisher traf die Fussball-Nati auf jedes Team nur einmal und ging jedes Mal als Verlierer vom Platz. Höchste Zeit, dies zu ändern. Überstehst du in unserem Quiz die Vorrunde und kannst auch noch in zwei Wochen vom Titel träumen?
Wie gut kennst du die Schweizer WM-Gegner?
An der Weltmeisterschaft trifft die Schweizer Nationalmannschaft auf Katar, Kanada und Bosnien-Herzegowina. Wie viel weisst du über die Gegner?
13. Juni 2026, 21 Uhr: Katar – Schweiz
18. Juni 2026, 21 Uhr: Schweiz – Bosnien-Herzegowina
19. Juni 2026, 0 Uhr: Kanada – Katar
24. Juni 2026, 21 Uhr: Schweiz – Kanada
24. Juni 2026, 21 Uhr: Bosnien-Herzegowina – Katar