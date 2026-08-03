Rohrer vor Absprung zu Davos? +++ EVZ verpflichtet Verteidiger aus der NHL
Schliesst sich Rohrer dem HCD an?
Die Spitzenteams der National League ringen um Vinzenz Rohrer. Zug ist am österreichischen Nationalspieler extrem interessiert, die ZSC Lions würden gerne mit ihm verlängern. Doch wie die NZZ berichtet, soll sich nun der HC Davos in die Pole-Position im Kampf um den 21-jährigen Stürmer gebracht haben. Demnach sei noch nichts unterschrieben, aber der Deal auf gutem Weg. (abu)
Verteidiger aus der NHL für den EVZ
Der EV Zug sichert sich die Dienste des Schweden Jacob Moverare. Der 27-jährige Verteidiger wechselt von den Los Angeles Kings in die Innerschweiz, wo er gemäss Klubangabe einen Zweijahresvertrag erhält.
Moverare wurde mit Frölunda 2019 schwedischer Meister und feierte mit dem Klub zweimal den Gewinn der Champions Hockey League. 2022 debütierte er in der NHL, wo er seither für die LA Kings, von denen er 2016 in der vierten Runde gedraftet wurde, über 100 Spiele bestritt. (nih/sda)
Amerikanischer Stürmer für Lugano
Der HC Lugano verpflichtet den US-amerikanischen Stürmer Nick Shore bis Ende Oktober. Der Vertrag sieht zudem eine Option bis zum Ende der Saison 2026/27 vor.
Der 33-jährige Shore bestritt die letzten zwei Saisons in Schweden, davor spielte er auch für Zug und Ambri-Piotta. Mit den Zentralschweizern gewann er 2021 den Meistertitel. (cpf/sda)
Neuer Stürmer für die Lakers
Die Rapperswil-Jona Lakers verstärken ihr Kader mit einem Stürmer mit grosser NHL-Erfahrung. Der 30-jährige Kevin Labanc verpflichtet sich für eine Saison.
Labanc bestritt in der NHL während neun Saisons insgesamt 542 Partien. Acht Jahre war er bei den San Jose Sharks tätig, vor zwei Jahren schloss er sich für eine Spielzeit den Columbus Blue Jackets an. Zuletzt spielte er in der KHL für das chinesische Team Shanghai Dragons. Labanc ist der sechste Ausländer im Kader der Lakers, die somit ihr Kontingent für Spieler mit fremdländischem Pass komplettiert haben. (abu/sda)
Agozzino wechselt doch nicht nach Biel
Der EHC Biel gab bekannt, dass der kanadische Stürmer Andrew Agozzino nun doch nicht ins Seeland wechselt, wo er für die Bieler Anfang Juni einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet hatte. Der Entscheid zur Auflösung des Kontrakts sei aus persönlichen Gründen des 35-jährigen Spielers getroffen worden. (riz/sda)
Verstärkung aus der NHL für den SCB
Der SC Bern verstärkt sich für die kommenden drei Saisons mit dem lettischen Nationalspieler Rodrigo Abols. Der 30-jährige Center wechselt aus der Organisation der Philadelphia Flyers in die National League.
Abols absolvierte in der vergangenen Saison 64 NHL-Spiele für Philadelphia und erzielte dabei fünf Tore und zehn Assists. Berns Sportdirektor Martin Plüss strich in der Mitteilung des Klubs auch Abols Führungsqualitäten heraus. (car/sda)
Dionicio zum SC Bern
Wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt, wechselt Verteidiger Rodwin Dionicio vom EHC Biel zum SC Bern. Der 22-Jährige unterschrieb bei den Mutzen einen Dreijahresvertrag. Gleichzeitig gab der SCB bekannt, dass Stürmer Mats Alge seinen Vertrag um zwei weitere Saison verlängert hat.
ZSC Lions
Zugänge ✅
🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)
kommt von Genf-Servette
🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)
kommt von den SCRJ Lakers
🇨🇭 Joshua Fahrni (Stürmer, 23)
kommt von den SCL Tigers
Abgänge ❌
🇨🇭Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)
geht zu den SCRJ Lakers
🇨🇭Dario Trutmann (Verteidiger, 33)
geht zum EHC Biel
🇩🇪🇺🇸 Harrison Schreiber (Stürmer, 24)
geht zum HC Davos
🇮🇹 Alessandro Segafredo (Stürmer, 21)
geht zu den SCRJ Lakers
Gerüchte 💬
…
Lausanne HC
Zugänge ✅
🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)
kommt vom EHC Kloten
🇨🇭 Romain Loeffel (Verteidiger, 35)
kommt vom SC Bern
🇨🇭🇫🇷 Ewan Huet (Goalie, 21)
kommt von Kloten
🇨🇦 Colin Miller (Verteidiger, 33)
kommt von den Winnipeg Jets
Abgänge ❌
🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)
wechselt zum HC Davos
🇨🇭 Raphael Prassl (Center, 27)
wechselt zum EHC Kloten
🇨🇭 Michael Hügli (Stürmer, 30)
wechselt zum EHC Kloten
🇨🇭🇨🇦 Théo Rochette (Stürmer, 24)
wechselt zu den Detroit Red Wings
🇨🇦🇨🇭 Connor Hughes (Torhüter, 29)
wechselt zum SC Bern
Gerüchte 💬
…
SC Bern
Zugänge ✅
🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)
kommt von den SCL Tigers
🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Joel Grossniklaus (Stürmer, 19)
kommt von Malmö U20
🇨🇭 Paul Mottard (Stürmer, 19)
kommt von Ilves Tampere
🇨🇦 Ian Mitchell (Verteidiger, 27)
kommt von Syracuse Crunch (AHL)
🇺🇸 Sonny Milano (Stürmer, 29)
kommt von den Washington Capitals
🇨🇭🇨🇦 Connor Hughes (Torhüter, 29)
kommt von Lausanne
🇨🇭 Rodwin Dionicio (Verteidiger, 22)
kommt vom EHC Biel
🇱🇻 Rodrigo Abols (Center, 30)
kommt von den Philadelphia Flyers
Abgänge ❌
🇨🇭 Simon Moser (Stürmer, 37)
tritt zurück
🇸🇪 Victor Ejdsell (Stürmer, 30)
geht zu Färjestad (SWE)
🇨🇭Ramon Untersander (Verteidiger, 35)
wechselt zu Genf-Servette
🇨🇭Joël Vermin (Stürmer, 34)
unbekannt
🇸🇪 Hardy Häman Aktell (Verteidiger, 27)
unbekannt
🇷🇺🇰🇿 Aleksandr Iakovenko (Verteidiger, 28)
wechselt zum EHC Biel
🇨🇭 Andri Henauer (Torhüter, 24)
unbekannt
🇸🇪 Victor Ejdsell (Flügel, 30)
unbekannt
🇨🇦 Mike Sgarbossa (Center, 33)
unbekannt
🇨🇭Noah Fuss (Flügel, 24)
unbekannt
🇨🇭 Romain Loeffel (Verteidiger, 35)
wechselt zu Lausanne
🇸🇪 Adam Reideborn (Torhüter, 34)
unbekannt
Gerüchte 💬
🇨🇦 Ian Mitchell (Verteidiger, 27)
soll von Grand Rapids (AHL) kommen
EV Zug
Zugänge ✅
🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Mathieu Croce (Goalie, 22)
kommt vom HC Thurgau
🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)
kommt vom HC Davos
🇸🇪 Jacob Moverare (Verteidiger, 27)
kommt von den Los Angeles Kings
Abgänge ❌
🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)
geht zu den SCL Tigers
🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 31)
wechselt zu den SCRJ Lakers
🇨🇭 Dominik Schlumpf (Verteidiger, 35)
wechselt zum EHC Kloten
Gerüchte 💬
…
HC Davos
Zugänge ✅
🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)
kommt vom Lausanne HC
🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)
kommt von Frölunda
🇨🇭 Lars Steiner (Stürmer, 18)
kommt von den Rouyn-Noranda Huskies
🇨🇭🇳🇱 Guus Van der Kaaij (Verteidiger, 18)
kommt von den Rouyn-Noranda Huskies
🇨🇦 Frédéric Allard (Verteidiger, 28)
kommt von Lulea
🇩🇪🇺🇸 Harrison Schreiber (Stürmer, 24)
kommt von den ZSC Lions
Abgänge ❌
🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)
wechselt zum Lausanne HC
🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)
wechselt zu den ZSC Lions
🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)
wechselt zum EV Zug
🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)
wechselt zum SC Bern
🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)
wechselt zum EV Zug
🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)
wechselt zum HC Lugano
🇨🇿 Matej Stransky (Stürmer, 33)
wechselt zu Pardubice
Gerüchte 💬
🇦🇹 Vinzenz Rohrer (Stürmer, 21)
soll von den ZSC Lions kommen
Fribourg-Gottéron
Zugänge ✅
🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)
kommt vom EHC Kloten
🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)
kommt von den SCRJ Lakers
🇨🇦 Anthony Richard (Stürmer, 29)
kommt von den Philadelphia Flyers
Abgänge ❌
🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)
wechselt zum EHC Kloten
🇨🇭 Julien Sprunger (Stürmer, 40)
tritt zurück
🇸🇪 Lucas Wallmark (Stürmer, 30)
geht nach Björklöven (SWE)
🇨🇭 Jeremi Gerber (Stürmer, 26)
wechselt zu HC Ajoie
🇨🇭 Attilio Biasca (Stürmer, 23)
wechselt zu den Boston Bruins (NHL)
Gerüchte 💬
…
EHC Kloten
Zugänge ✅
🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)
kommt von Fribourg-Gottéron
🇨🇭 Raphael Prassl (Stürmer, 27)
kommt von Lausanne
🇸🇪 Simon Johansson (Verteidiger, 26)
kommt von Ilves Tampere
🇫🇮 Arttu Ruotsalainen (Stürmer, 28)
kommt von Frölunda
🇨🇭 Michael Hügli (Stürmer, 30)
kommt vom Lausanne HC
🇨🇭 Dominik Schlumpf (Verteidiger, 35)
kommt vom EV Zug
Abgänge ❌
🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)
wechselt zu Fribourg-Gottéron
🇨🇭🇫🇷 Ewan Huet (Goalie, 21)
wechselt zu Lausanne
🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)
wechselt zu Lausanne
🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 32)
wechselt zum HC Ajoie
🇨🇭 Steve Kellenberger (Verteidiger, 39)
tritt zurück
🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 27)
wechselt zum HC Ajoie
Gerüchte 💬
…
SCL Tigers
Zugänge ✅
🇸🇪 Jonathan Dahlén (Stürmer, 27)
kommt von Timra IK
🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)
kommt vom EV Zug
🇸🇪 Emil Pettersson (Stürmer, 32)
kommt von Timra IK
🇨🇭Arno Nussbaumer (Verteidiger, 22)
kommt von Ajoie
Abgänge ❌
🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)
wechselt zum SC Bern
🇫🇮 Harri Pesonen (Stürmer, 37)
unbekannt
🇨🇭 Joshua Fahrni (Stürmer, 23)
geht zu den ZSC Lions
Gerüchte 💬
...
SC Rapperswil-Jona Lakers
Zugänge ✅
🇨🇭 Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)
kommt von den ZSC Lions
🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 31)
kommt vom EV Zug
🇨🇦 Mike Sgarbossa (Stürmer, 33)
kommt vom HC Lugano
🇮🇹 Alessandro Segafredo (Stürmer, 21)
kommt von den ZSC Lions
🇺🇸 Kevin Labanc (Stürmer, 30)
kommt von den Shanghai Dragons
Abgänge ❌
🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)
geht zu Fribourg
🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)
geht zu Genf-Servette
🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)
geht zu den ZSC Lions
🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 27)
wechselt zum HC Ajoie
🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 30)
wechselt zum HC Ajoie
Gerüchte 💬
...
Ambri-Piotta
Zugänge ✅
🇨🇿 Petr Kodytek (Stürmer, 28)
kommt von Helsinki IFK
🇨🇦 Nate Schnarr (Stürmer, 27)
kommt von den Kölner Haien
🇫🇮 Roby Järventie (Stürmer, 23)
kommt von den Bakersfield Condors (AHL)
Abgänge ❌
🇦🇹 Dominic Zwerger (Stürmer, 29)
wechselt zum EHC Biel
🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 37)
wechselt zu Björklöven (SWE)
Gerüchte 💬
…
EHC Biel
Zugänge ✅
🇦🇹 Dominic Zwerger (Stürmer, 29)
kommt von Ambri
🇸🇪🇨🇭 Viktor Östlund (Goalie, 31)
kommt von La Chaux-de-Fonds
🇨🇭Dario Truttmann (Verteidiger, 33)
kommt von den ZSC Lions
🇸🇪 Victor Söderström (Verteidiger, 25)
kommt von den Providence Bruins (AHL)
🇷🇺 Alexander Iakovenko (Verteidiger, 27)
kommt vom SC Bern
Abgänge ❌
🇫🇮 Jere Sallinen (Flügel, 35)
unbekannt
🇨🇭 Luis Janett (Goalie, 25)
wechselt nach Nürnberg
🇨🇭 Nicolas Müller (Stürmer, 26)
wechselt zu Genf-Servette
🇨🇭 Rodwin Dionicio (Verteidiger, 22)
wechselt zum SC Bern
Gerüchte 💬
...
Genf-Servette HC
Zugänge ✅
🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)
kommt von den SCRJ Lakers
🇨🇭 Nicolas Müller (Stürmer, 26)
wechselt zu Genf-Servette
Abgänge ❌
🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)
wechselt zu den ZSC Lions
🇱🇹🇨🇭 Simas Ignatavicius (Stürmer, 18)
wechselt zu den Florida Panthers
Gerüchte 💬
…
HC Lugano
Zugänge ✅
🇸🇪 Einar Emanuelsson (28, Stürmer)
kommt von Lulea
🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)
kommt vom HC Davos
🇫🇮 Jere Innala (Stürmer, 28)
kommt von Frölunda
🇸🇪 Olle Lycksell (Stürmer, 26)
kommt von Ottawa Senators
🇫🇮 Lassi Thomson (Verteidiger, 25)
kommt von Ottawa Senators
Abgänge ❌
🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)
wechselt zum HC Ajoie
🇨🇦 Mike Sgarbossa (Stürmer, 33)
wechselt zu den SCRJ Lakers
🇨🇦 Connor Carrick (Verteidiger, 31)
unbekannt
🇸🇪 Einar Emanuelsson (Stürmer, 29)
wechselt zu SaiPa Lappeenranta
Gerüchte 💬
...
HC Ajoie
Zugänge ✅
🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)
kommt vom HC Lugano
🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 32)
kommt vom EHC Kloten
🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 27)
kommt vom EHC Kloten
🇫🇮 Kristian Tanus (Stürmer, 25)
kommt von Tappara Tampere
🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 27)
kommt von Rapperswil
🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 30)
kommt von Rapperswil
🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 27)
kommt von EHC Kloten
🇨🇭 Jeremi Gerber (Stürmer, 26)
kommt von Fribourg-Gottéron
Abgänge ❌
🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 35)
tritt zurück
🇨🇭Arno Nussbaumer (Verteidiger, 22)
geht zu den SCL Tigers
Gerüchte 💬
...