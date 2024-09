Lando Norris feiert in Singapur von der Pole-Position aus einen Start-Ziel-Sieg. Bild: keystone

Lando Norris siegt in Singapur – Verstappens WM-Führung schmilzt weiter

Lando Norris gewinnt überlegen den Grand Prix von Singapur. Der Brite im McLaren siegt mit 20 Sekunden Vorsprung vor Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Dritter wird Teamkollege Oscar Piastri.

Lando Norris feiert im McLaren in Singapur seinen dritten Grand-Prix-Sieg in dieser Saison. Der 24-jährige Brite distanzierte WM-Leader Max Verstappen im Red Bull um gut 20 Sekunden. Norris war bereits am Samstag im Qualifying mit Abstand der Schnellste. Gleichwohl gab es berechtigte Zweifel, denn noch nie kehrte der Engländer vom besten Startplatz aus als Führender von der 1. Runde zurück. In fünf Grands Prix und zwei Sprintrennen hatte er das bisher nicht geschafft.

Doch diesmal passte auch auf den ersten Metern alles zusammen. Norris kam sehr gut weg, bog als Erster in die erste Kurve ein – und hielt sich bald auch seinen ersten Verfolger Verstappen vom Leib. Schon nach halbem Pensum hatte er sich eine Marge von über 26 Sekunden auf den Niederländer erarbeitet, danach lag er fast eine halbe Minute voraus. Sein Erfolg war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr – und das obwohl, er seinen Frontflügel durch einen Kontakt mit der Leitplanke leicht beschädigte.

Damit schmilzt der Vorsprung von Verstappen in der WM-Wertung weiter und beträgt nun nur noch 52 Punkte. Den Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde verpasste Norris, weil Daniel Ricciardo von den Racing Bulls, dem Tochterteam von Red Bull, ihm diese in der Schlussrunde noch wegschnappte. Noch sind sechs Rennen und drei Sprint-Rennen zu fahren.

In der Konstrukteurswertung baute McLaren die vor einer Woche nach dem Grossen Preis von Aserbaidschan übernommene Spitzenposition auf 41 Punkte aus, da Oscar Piastri das Podest als Dritter komplettierte. Sergio Perez im zweiten Red Bull wurde lediglich Zehnter.

Sauber ging erneut leer aus, wobei Zhou Guanyu und Valtteri Bottas mit den Plätzen 15 und 16 immerhin zwei Fahrer, die das Ziel erreichten, hinter sich lassen konnte. Dennoch bleibt der Rennstall aus Hinwil in der laufenden Saison als einziger ohne Punkt. (nih)