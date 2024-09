Rad-WM live: Das Zeitfahren in Zürich mit Stefan Küng in Ticker und TV

Liveticker

Das WM-Zeitfahren der Männer ist eröffnet – Schweizerin Liechti holt U23-Silber

Bei den Frauen machte es Jasmin Liechti, die überraschend Silber in der U23-Kategorie holte, bereits vor. Nun wollen auch Stefan Küng und Stefan Bissegger an der Rad-WM in Zürich eine Medaille holen. Das Zeitfahren der Männer live.

15:25 Noch keine Gradmesser 15 Fahrer sind mittlerweile gestartet. Es handelt sich dabei jedoch um krasse Aussenseiter aus Ländern wie Afghanistan, Bermuda oder der Mongolei, die noch keine Gradmesser für die späteren Zeiten sind. Spannend wird es dann ab Derek Gee mit der Startnummer 30, der gegen 15.50 Uhr losfährt. Auch der Kanadier wird mit den Medaillen wohl nichts zu tun haben, doch folgen nach ihm dann auch Fahrer wie der Portugiese Nelson Oliveira oder der Schweizer Stefan Bissegger, die zumindest Aussenseiterchancen haben. Das ist die Strecke Die Strecke führt über 46,1 Kilometer von Oerlikon erst lange durch flaches Gebiet bis nach Oetwil am See, von wo es dann über den Pfannenstiel nach Meilen geht. Es ist der einzige wirkliche Anstieg im Zeitfahren. Danach fahren die 59 Teilnehmer am Zürichsee entlang bis zum Ziel im Zürcher Seebecken. Das Zeitfahren ist eröffnet! Los geht's in Zürich! Charles Kagimu aus Uganda hat das Zeitfahren in Oerlikon eröffnet. Alle anderthalb Minuten fährt nun ein neuer Fahrer los, bis um 16.34 Uhr dann auch Remco Evenepoel auf die gut 46 Kilometer lange Strecke fährt. Das sagt der angeschlagene Stefan Bissegger: «Ich schleppe die Erkältung immer noch mit mir mit. Es läuft aber schon etwas besser an der EM. Ich hoffe das Beste fürs Zeitfahren. Abgesehen vom Berg ist es eine sehr gute Strecke für mich und auch der Berg ist nicht so steil, also kann ich auch dort an einem guten Tag schnell fahren.» Das sagt Stefan Küng: «Die Strecke ist gut. Ich kann nicht sagen, dass es meine Traumstrecke ist und sie perfekt für mich gemacht wurde, dafür hätte es mehr Rhythmuswechsel gebraucht. Aber es ist eine coole Strecke. Ich habe mehr Selbstvertrauen als an den Olympischen Spielen. Die Vuelta ist mir gut gelaufen, die EM auch. Ich hoffe, dass ich mir das ganz Grosse aufgespart habe für den heutigen Sonntag. Ich will es aber auch geniessen.» Bild: keystone Dann geht es für die Schweizer los Der erste Starter fährt um 14.52 Uhr los. Es ist Charles Kagimu aus Uganda, er wird mit den vorderen Plätzen nichts zu tun haben. Ohnehin starten die grössten Anwärter auf die Medaillen erst zum Schluss.



Die Schweizer Stefan Bissegger (Bild) und Stefan Küng fahren an 38. (ca. 16.02 Uhr) bzw. an 54. Stelle (ca. 16.26 Uhr) der insgesamt 59 Startern los. Als letzter geht Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel um 16.34 Uhr ins Rennen. Bild: keystone Sie werden auch dabei sein: Die «King Küng Freunde» Warum 30 Belgier mit einer 4,40 m hohen Puppe von Stefan Küng an die Rad-WM reisen Grosse Hoffnungen bei den Männern In Abwesenheit von Marlen Reusser waren die Medaillen der Elite-Kategorie für die Schweizerinnen ausser Reichweite – Elena Hartmann belegte als Beste den 13. Rang. Anders sieht dies jedoch bei den Männern aus: Mit Stefan Küng und Stefan Bissegger haben die Schweizer nämlich gleich zwei heisse Eisen im Rennen. Auf dem Parcours über 46,1 km wird die Konkurrenz aber gross sein.



Im Normalfall gibt es an Belgiens Olympiasieger Remco Evenepoel (Bild) kein Vorbeikommen. Auch der Italiener Filippo Ganna, der Brite Joshua Tarling, der Slowene Primoz Roglic oder der Amerikaner Brandon McNulty hegen grosse Ambitionen. Bild: keystone Schweizer Erfolg bei den Frauen Jasmin Liechti gewinnt in Zürich die Silbermedaille im Zeitfahren der U23-Kategorie. Die Medaille für die 21-Jährige aus Burgdorf kam eher überraschend. Jasmin Liechti zählte nicht zu den ersten Podestanwärterinnen im Rennen über 29,9 km, das in den Wettkampf der Elite-Kategorie involviert wurde. Gold ging an die Deutsche Antonia Niedermeier. Herzlich Willkommen! An der Rad-WM in Zürich steht am zweiten Tag das erste grosse Highlight auf dem Programm: das Zeitfahren der Elite. Hier bist du ab 14.45 Uhr live dabei.

Liechti holt U23-Silber, Olympiasiegerin Brown auch Weltmeisterin

Jasmin Liechti gewinnt an den Rad- und Paracycling-Strassen-WM in Zürich die Silbermedaille im Zeitfahren der U23-Kategorie. Es ist dies die zweite Medaille für die Schweiz an der Heim-WM.

Die Medaille für die 21-Jährige aus Burgdorf kam eher überraschend. Jasmin Liechti zählte nicht zu den ersten Podestanwärterinnen im Rennen über 29,9 km, das in den Wettkampf der Elite-Kategorie involviert wurde. Gold ging an die Deutsche Antonia Niedermeier.

Den Weltmeistertitel sicherte sich die Australierin Grace Brown, die in Paris bereits Olympiasiegerin wurde. Die 32-Jährige feierte vor ihrem Rücktritt Ende des Jahrs damit noch eine Premiere und verhinderte gleichzeitig den ersten WM-Titel der Niederländerin Demi Vollering. Auf der Strecke vom zürcherischen Gossau zum Zürcher Seebecken nahm sie der in der Schweiz wohnhaften Vollering 16 Sekunden ab. Bronze ging an die US-Amerikanerin Chloé Dygert. Die Titelverteidigerin büsste fast eine MInute ein.

Grace Brown mit ihrer Olympia-Goldmedaille. Bild: keystone

Elena Hartmann war in Abwesenheit von Marlen Reusser als 13. beste Schweizerin, Liechti sicherte sich im Gesamtranking Platz 20. Die Leistung von Jasmin Liechti ist hoch einzuschätzen. Sie verlor nur 15 Sekunden auf die Olympia-17. Elena Hartmann. Antonia Niedermaier lag mit 1:15 Minuten Vorsprung ausser Reichweite. Die Deutsche verpasste als Vierte bei der Elite das Podest nur um neun Sekunden. (nih/sda)