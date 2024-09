Üble Klatsche: Anthony Joshua im WM-Fight von Daniel Dubois vermöbelt

Joshua hatte seit dem Verlust der WBA-, WBO- und IBF-Gürtel an Oleksandr Ussyk im Jahr 2021 um die Rückkehr an die Spitze gekämpft. Zuvor hatte er schon 2019 seine Titel völlig überraschend an Andy Ruiz jr. verloren, diese jedoch noch im gleichen Jahr zurückerobert.

Schon in der ersten Runde ging Dubois offensiv zu Werke, setzte schwere Treffer und schickte Joshua zu Boden. Dies wiederholte sich in den Runden drei und vier, in der fünften schien dann Joshua auf dem Vormarsch. Er brachte zweimal die rechte Faust hart ins Ziel, Dubois geriet ins Taumeln. Joshua wurde nun offener, suchte den entscheidenden Schlag – und kassierte diesen dann selbst durch einen Konter von Dubois.

Der 34-Jährige ging am Samstag vor 96'000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion gegen seinen britischen Landsmann und IBF-Weltmeister Daniel Dubois regelrecht unter, verlor den Kampf durch K.o. in der fünften Runde – er war bereits zum vierten Mal zu Boden gegangen.

Für einmal haben die Autos das Nachsehen – Zürich wird die 9 Tage Rad-WM verkraften

Am Samstag beginnen in Zürich die Rad- und Paracycling-Weltmeisterschaften. Allen Untergangsszenarien wütender Bürger zum Trotz wird die Stadt den Anlass überleben. Und womöglich geht die Rad-WM gar als grosser sportlicher Erfolg in die Geschichte ein.

Was war das für ein Fest in Paris! Dichtgedrängt standen Hunderttausende Fans an der Strecke und feuerten Athletinnen und Athleten an. Die Strassenrennen waren über den Radsport hinaus unvergessliche Highlights der Olympischen Spiele 2024.