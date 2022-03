So sah die Formel 1 in den 60er-Jahren aus. Bild: IMAGO / Motorsport Images

Quizzticle

Kennst du alle 34 Länder, in denen die Formel 1 schon Rennen austrug?

Am Sonntag, 20. März findet der erste Grand Prix der neuen Formel-1-Saison statt. Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton versucht, den Titelverteidiger Max Verstappen wieder in die Schranken zu weisen. 22 Rennen sind vorgesehen, erstmals im Programm steht der Grosse Preis von Miami (Florida).

1057 Rennen haben in der Geschichte der Formel 1 bislang stattgefunden. Die Königsklasse des Automobilsports gastierte in den 72 Saisons ihres Bestehens auf 75 verschiedenen Kursen in 34 Ländern.

Und genau diese Austragungsländer suchen wir in diesem Quizzticle.

So funktioniert es:

Zähle die 34 Länder auf, in denen die Formel 1 schon einen Grand Prix veranstaltete.

Als Hinweise dienen dir der Kontinent des Landes und das Jahr, in dem dort letztmals ein GP stattfand.

Du musst die Antworten nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Es läuft ein Countdown. Damit du nicht einfach wahllos Länder eingibst, hast du du bloss 5 Minuten Zeit. Wir sind ja schliesslich in der Formel 1, da ist Tempo alles.

Zeit. Wir sind ja schliesslich in der Formel 1, da ist Tempo alles. Drücke auf «Play» und los geht's!

Viel Erfolg!

Die Noten 32 bis 34 Punkte: 6

29 bis 31 Punkte: 5,5

26 bis 28 Punkte: 5

23 bis 25 Punkte: 4,5

20 bis 22 Punkte: 4

Unter 20 Punkte: Nachsitzen!​