Borussia Dortmund steckt bei Aufsteiger Kiel eine peinliche Niederlage ein. Bild: www.imago-images.de

Vier Gegentore für Gregor Kobel: BVB blamiert sich bei Aufsteiger Kiel

Mehr «Sport»

Bundesliga

Kiel – Dortmund 4:2

Borussia Dortmund unterliegt Aufsteiger Holstein Kiel auswärts 2:4. Es ist ein weiterer Rückschlag in einer schwierigen Saison für das Team von Trainer Nuri Sahin – und womöglich die peinlichste Niederlage der Saison. Wobei der BVB in der zweiten Halbzeit dank Toren von Giovanni Reyna und Jamie Gittens immerhin noch etwas Ergebniskosmetik betreiben konnte, nachdem er zur Pause 0:3 zurückgelegen hatte. Ausgangspunkt für die Gegentore waren jeweils unnötige Ballverluste im Mittelfeld, die zu Überzahlsituationen für Kiel vor dem Tor von Gregor Kobel führten.

Der Ausgleich gelang den Dortmundern nach dem Platzverweis gegen Kiels Lewis Holtby in der Schlussphase auch in Überzahl nicht. Vielmehr sorgte Jann-Fiete Arp in der Nachspielzeit nach einem Dortmunder Eckball noch für den Schlusspunkt – Gregor Kobel hatte sein Tor verlassen, um in den gegnerischen Strafraum zu kommen. Für Borussia Dortmund war es im neunten Auswärtsspiel der Bundesliga-Saison die sechste Niederlage, demgegenüber steht lediglich ein Sieg.

Holstein Kiel - Borussia Dortmund 4:2 (3:0).

Tore: 27. Machino 1:0. 32. Harres 2:0. 45. Bernhardsson 3:0. 71. Reyna 3:1. 77. Gittens 3:2. 98. Arp 4:2.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel. 86. Rote Karte gegen Holtby (Holstein Kiel).

Premier League

Serie A

Como – AC Milan 1:2

Die AC Milan feiert unter dem neuen Trainer Sergio Conceição den ersten Ligasieg. Eine gute Woche nach dem Supercup-Sieg gegen Stadtrivale Inter und wenige Tage nach dem 1:1 in Cagliari in der Serie A setzten sich die Rossoneri bei Aufsteiger Como 2:1 durch. Die Tore erzielten Théo Hernandez und Rafael Leão zwischen der 70. und der 76. Minute, zuvor waren die Gastgeber in Führung gegangen. Die Mailänder schliessen dank des Siegs wieder zu den Europacup-Plätzen auf.

Bald wird auch Noah Okafor wieder zur AC Milan stossen. Der Schweizer Nationalspieler fiel am Dienstag durch den Medizincheck bei Bundesligist Leipzig, weshalb der geplante Transfer nicht über die Bühne gehen wird.

Como - AC Milan 1:2 (0:0).

Tore: 60. Diao 1:0. 71. Hernandez 1:1. 76. Leão 1:2.

Bemerkungen: AC Milan ohne Okafor (nicht im Aufgebot). (nih/sda)