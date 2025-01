Der Wechsel von Noah Okafor zu RB Leipzig ist geplatzt. Bild: keystone

Noah Okafor besteht den Medizintest nicht – Wechsel zu Leipzig geplatzt

Eigentlich war schon alles unter Dach und Fach. Noah Okafor hätte für ein halbes Jahr an RB Leipzig ausgeliehen werden sollen. Doch nun hat der Nationalspieler den Medizintest nicht bestanden und bleibt bei der AC Milan.

Normalerweise ist der Medizincheck bei einem Transfer nur Formsache. Doch gemäss Sky hat Noah Okafor den Check nicht bestanden und somit platzt der Wechsel zu RB Leipzig. Geplant war eine halbjährige Leihe mit einer möglichen Kaufoption in der Höhe von 25 Millionen Euro.

Wie berichtet wird, hat sich der Schweizer Nationalspieler bislang nicht vollständig von seiner Wadenverletzung erholt und wäre somit keine sofortige Hilfe für Leipzig. Dass Okafor mit Verletzungen zu kämpfen hat, ist nicht neu. Immer wieder fällt der 24-Jährige mit körperlichen Beschwerden aus.

Am Montag war Okafor in Leipzig gelandet und alles war bereit für den Wechsel zu den Sachsen, doch nun geht es für den Nationalspieler zurück nach Mailand. Leipzig muss wieder auf die Suche nach einem neuen Offensivspieler.

Es sind nicht die ersten Negativschlagzeilen von Okafor in der näheren Vergangenheit. Als der ehemalige FCB-Junior im Herbst nicht für die Nationalmannschaft aufgeboten wurde, kritisierte Nationaltrainer Murat Yakin den 24-fachen-Nationalspieler öffentlich an einer Pressekonferenz: «Gegen ihn entschieden habe ich mich, weil ich zuletzt mit seinen Leistungen nicht zufrieden war.» Bereits an der Europameisterschaft im letzten Sommer wurde Okafor in keinem einzigen Spiel eingesetzt.

Auch in der Nationalmannschaft erlebt Okafor schwierige Zeiten. Bild: keystone

Im November wurde Okafor dann ein erstes Mal wieder für die Nationalmannschaft aufgeboten und kam in der Nations League gegen Serbien und Spanien zum Einsatz.

Seit Sommer 2023 steht Okafor bei der AC Milan unter Vertrag und erzielte in 52 Spielen sieben Tore und bereitete fünf weitere vor. In dieser Spielzeit konnte der Schweizer bisher nur ein Tor erzielen. (riz)