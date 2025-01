Borussia Dortmund steckt bei Aufsteiger Kiel eine peinliche Niederlage ein. Bild: www.imago-images.de

«Absolut beschämend»: BVB blamiert sich bei Aufsteiger Kiel + Liverpool und ManCity patzen

Bundesliga

Kiel – Dortmund 4:2

Borussia Dortmund unterliegt Aufsteiger Holstein Kiel auswärts 2:4. Es ist ein weiterer Rückschlag in einer schwierigen Saison für das Team von Trainer Nuri Sahin – und womöglich die peinlichste Niederlage der Saison. Wobei der BVB in der zweiten Halbzeit dank Toren von Giovanni Reyna und Jamie Gittens immerhin noch etwas Ergebniskosmetik betreiben konnte, nachdem er zur Pause 0:3 zurückgelegen hatte. Ausgangspunkt für die Gegentore waren jeweils unnötige Ballverluste im Mittelfeld, die zu Überzahlsituationen für Kiel vor dem Tor von Gregor Kobel führten.

Der Ausgleich gelang den Dortmundern nach dem Platzverweis gegen Kiels Lewis Holtby in der Schlussphase auch in Überzahl nicht. Vielmehr sorgte Jann-Fiete Arp in der Nachspielzeit nach einem Dortmunder Eckball noch für den Schlusspunkt – Gregor Kobel hatte sein Tor verlassen, um in den gegnerischen Strafraum zu kommen. Für Borussia Dortmund war es im neunten Auswärtsspiel der Bundesliga-Saison die sechste Niederlage, demgegenüber steht lediglich ein Sieg.

Trainer Nuri Sahin bezeichnete die Leistung seines Teams als «absolut beschämend», erklärte aber: «Es ist meine Verantwortung.» Bei acht Punkten Rückstand auf einen Champions-League-Platz sei es auch normal, dass der Trainer zur Diskussion stehe. «Ich bin fassungslos», bekräftigte der 36-Jährige sein Entsetzen über das Auftreten der Dortmunder nicht nur in Kiel, sondern schon während der gesamten Saison.

Holstein Kiel - Borussia Dortmund 4:2 (3:0).

Tore: 27. Machino 1:0. 32. Harres 2:0. 45. Bernhardsson 3:0. 71. Reyna 3:1. 77. Gittens 3:2. 98. Arp 4:2.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel. 86. Rote Karte gegen Holtby (Holstein Kiel).

Leverkusen – Mainz 1:0

In einem schwierigen Spiel gegen formstarke Mainzer, die von den letzten sieben Ligaspielen sechs gewannen, setzte sich Double-Sieger Leverkusen dank eines traumhaften Freistosstors von Spezialist Alejandro Grimaldo durch. Damit verkürzte das Team um Granit Xhaka den Rückstand auf Leader Bayern München vorübergehend wieder auf einen Punkt. Der Rekordmeister empfängt am Mittwochabend Hoffenheim.

Bayer Leverkusen - Mainz 05 1:0 (0:0).

Tor: 48. Grimaldo 1:0.

Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka. Mainz 05 mit Widmer (ab 81.).

Frankfurt – Freiburg 4:1

Mit Eintracht Frankfurt siegte auch der Dritte der Bundesliga. Das Überraschungsteam der Saison ging in der 37. Minute nach einem Treffer von Freiburgs Ritsu Doan zwar in Rückstand, hatte in Form eines Kopfballs von Robin Koch nach einer Ecke von Omar Marmoush aber noch vor der Pause eine Antwort. In der 2. Halbzeit drehten die Frankfurter dann auf und sorgten für einen souveränen 4:1-Sieg.

Marmoush, dessen Winterwechsel zu Manchester City sich in den letzten Tagen weiter konkretisiert hat, traf zum 2:1 und bereitete den vierten Treffer durch Nnamdi Collins vor. Damit kommt der 25-jährige Ägypter am Ende der Hinrunde auf 15 Tore und 9 Vorlagen. Das dritte Tor erzielte Sturmpartner Hugo Ekitiké.

Eintracht Frankfurt - Freiburg 4:1 (1:1).

Tore: 37. Doan 0:1. 43. Koch 1:1. 65. Marmoush 2:1. 71. Ekitiké 3:1. 81. Collins 4:1.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Amenda (verletzt). Freiburg ohne Ogbus (verletzt) und Manzambi (nicht im Aufgebot).

Wolfsburg – Mönchengladbach 5:1

Keine Chance liess der VfL Wolfsburg dem vom Schweizer Gerardo Seoane trainierten Borussia Mönchengladbach. Nach dem frühen Führungstreffer durch Jonas Wind per Penalty liefen die Gastgeber in der zweiten Halbzeit zu regelrechter Galaform auf. Joakim Maehle, Maximilian Arnold und zweimal Lukas Nmecha stellten auf 5:0, bevor Shio Fukuda wenigstens noch den Ehrentreffer für die Gäste erzielen konnte.

Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 5:1 (1:0).

Tore: 3. Wind (Penalty) 1:0. 60. Maehle 2:0. 75. Arnold 3:0. 83. Nmecha 4:0. 87. Nmecha 5:0. 89. Fukuda 5:1.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (Ersatz).

Premier League

Brentford – Manchester City 2:2

In der 78. Minute erzielte Phil Foden seinen zweiten Treffer des Abends und sah es nach einer Vorentscheidung zu Gunsten von Manchester City aus. Doch wie so oft in dieser Saison lief es den Skyblues nicht nach Plan. Wenige Minuten später verkürzte Yoan Wissa aus Sicht von Brentford, bevor Christian Norgaard in der 92. Minute tatsächlich noch den Ausgleich erzielte.

Für das Team von Pep Guardiola ist es nach drei Siegen in Serie – zwei in der Premier League, einer im FA Cup – wieder einmal ein Dämpfer. Der Serienmeister steht in der Liga lediglich auf Platz 6.

Brentford - Manchester City 2:2 (0:0).

Tore: 66. Foden 0:1. 78. Foden 0:2. 82. Wissa 1:2. 92. Norgaard 2:2.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji.

Nottingham – Liverpool 1:1

Nottingham Forest hält auch im zweiten Duell der Saison mit Liverpool stand. Das Gipfeltreffen der 21. Runde geht 1:1 aus. Vier Monate nach dem 1:0-Sieg in Liverpool, der einzigen Niederlage der Reds im bisherigen Meisterschaftsverlauf, lag Nottingham nach Chris Woods frühem Führungstreffer eine Stunde lang vorne. Dann glich der eben eingewechselte Diogo Jota für die Gäste aus.

Zwar gab Nottingham nach sechs Siegen wieder einmal Punkte ab, dennoch schob sich die Mannschaft von Trainer Nuno Espirito Santo zumindest vorübergehend an Arsenal vorbei auf den 2. Platz.

Nottingham Forest - Liverpool 1:1 (1:0).

Tore: 8. Wood 1:0. 66. Jota 1:1.

Chelsea – Bournemouth 2:2

Nach dem grossen Erfolgslauf im Herbst findet Chelsea derzeit nicht wieder in die Spur. Das 2:2-Unentschieden gegen Bournemouth ist das fünfte sieglose Ligaspiel in Serie. Dass sich das Team von Trainer Enzo Maresca den Cherries nicht geschlagen geben musste, lag am späten Freistosstor von Reece James, der den Blues gerade noch einen Punkt rettete. Damit droht Chelsea, das zwischenzeitlich auf Platz 2 klassiert war, am Mittwoch auf den fünften Rang abzurutschen, sollte Newcastle zuhause gegen Wolverhampton gewinnen.

Chelsea - Bournemouth 2:2 (1:0).

Tore: 13. Palmer 1:0. 50. Kluivert (Penalty) 1:1. 68. Semenyo 1:2. 95. James 2:2.

Serie A

Como – AC Milan 1:2

Die AC Milan feiert unter dem neuen Trainer Sergio Conceição den ersten Ligasieg. Eine gute Woche nach dem Supercup-Sieg gegen Stadtrivale Inter und wenige Tage nach dem 1:1 in Cagliari in der Serie A setzten sich die Rossoneri bei Aufsteiger Como 2:1 durch. Die Tore erzielten Théo Hernandez und Rafael Leão zwischen der 70. und der 76. Minute, zuvor waren die Gastgeber in Führung gegangen. Die Mailänder schliessen dank des Siegs wieder zu den Europacup-Plätzen auf.

Bald wird auch Noah Okafor wieder zur AC Milan stossen. Der Schweizer Nationalspieler fiel am Dienstag durch den Medizincheck bei Bundesligist Leipzig, weshalb der geplante Transfer nicht über die Bühne gehen wird.

Como - AC Milan 1:2 (0:0).

Tore: 60. Diao 1:0. 71. Hernandez 1:1. 76. Leão 1:2.

Bemerkungen: AC Milan ohne Okafor (nicht im Aufgebot).

Atalanta – Juventus 1:1

Atalanta Bergamo kommt zum dritten Mal in Serie nicht über ein Unentschieden hinaus. Gegen Juventus Turin braucht es einen späten Treffer von Mateo Retegui, um dem ehemaligen Leader einen Punkt zu sichern. Für die Gäste hatte zuvor Pierre Kalulu getroffen. Der Rückstand von Bergamo auf die Erstplatzierte SSC Napoli beträgt mittlerweile vier Punkte.

Atalanta Bergamo - Juventus Turin 1:1 (0:0).

Tore: 54. Kalulu 0:1. 78. Retegui 1:1. (nih/sda)