«Zwischen ihm und mir hätte ein Kleinwagen parken können», sagt Verteidiger Dirk Schuster. Bild: sat 1

Andy Möller kreiert mit der Schutzschwalbe eine neue Tierart

13. April 1995: So eine dreiste Aktion hat auch die an Schlitzohren reiche Fussballwelt noch selten gesehen. Fernab seines Gegenspielers hebt Andy Möller zu einer Schwalbe ab, die der Schiedsrichter nicht erkennt. Die Belohnung: Ein Penalty und ein Eintrag ins Geschichtsbuch.

Schönwetterspieler, Diva, Heulsuse. Der Ruf, der Andy Möller während seiner Karriere begleitet, ist wahrlich nicht der Beste. Und was er an diesem Donnerstagabend im Dortmunder Westfalenstadion tut, bewirkt das Gegenteil einer Imagekorrektur. Offensivspieler Möller erfindet in diesem Spiel die «Schutzschwalbe».

Der Karlsruher SC führt am 26. Spieltag beim Meisterschaftsanwärter Borussia Dortmund mit 1:0, die Partie dauert nur noch eine Viertelstunde. Da setzt Andy Möller zu seiner Flugeinlage für die Geschichtsbücher an.

Das ist Andy Möller 85 Länderspiele für Deutschland, Weltmeister 1990, Europameister 1996. Champions-League-Sieger 1997 mit Borussia Dortmund, UEFA-Cup-Sieger 1993 mit Juventus Turin, 2x Deutscher Meister, 3x DFB-Pokalsieger.

In der 75. Minute läuft er im Strafraum des KSC an Gegenspieler Dirk Schuster vorbei – und wirft sich dann spektakulär in den Rasen. Schiedsrichter Günther Habermann zeigt auf den Penaltypunkt.

Na da schau her: Eine Schutzschwalbe! Video: YouTube/KSCler87

«Wenn ich Ihnen sagen würde, das war 'ne Schwalbe, dann würde ich den Vogel beleidigen. So grosse gibt's gar nicht!» Werner Hansch, Sat1-Kultreporter

Die Fernsehbilder entlarven Möller als Simulanten. Denn Schuster hat ihn mitnichten gefoult. Ja, er berührt den Gegenspieler noch nicht einmal. Michael Zorc verwandelt den Elfmeter, Matthias Sammer schiesst kurz vor dem Ende das 2:1, das dem BVB den Sieg bringt.

«Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien.» Die vielleicht bekannteste Fussball-Stilblüte wird Andy Möller zugeschrieben. Er selber kann sich nicht erinnern, dies so gesagt zu haben.

Die Karlsruher sind verständlicherweise ausser sich. «Zwischen ihm und mir hätte ein Kleinwagen parken können – da fiel er plötzlich hin, fast aus dem Stand», beschreibt Verteidiger Schuster die Szene. Als der Schiedsrichter auf den Punkt zeigt, kann er das kaum fassen. «Das kann doch nicht wahr sein. Das muss der doch gesehen haben!»

Schuster macht den Möller. GIF: Beat Hochheuser

Wenig überraschend kocht besonders der impulsive Karlsruher Trainer Winnie Schäfer vor Wut. Er mag Möller nicht und weil die Abneigung gegenseitig ist, setzt der Schwalbenkönig noch einen drauf. Er behauptet: «Es war kein Elfmeter. Aber der Trainer des KSC attackiert mich Jahr für Jahr. Bei jedem anderen wäre ich zum Schiedsrichter gegangen und hätte gesagt, dass es kein Elfmeter war, bei ihm jedoch nicht.»

Möller mit der Meisterschale: Dank den Punkten für den Sieg im «Schutzschwalben-Spiel» reicht es dem BVB zum Titelgewinn. Bild: Bongarts

10'000 Mark Busse und zwei Spielsperren

Möller kreiert im Nachgang auch eine neue Tierart. «Das war eine Schutzschwalbe», erklärt er, «ich dachte, dass Schuster mich voll umhauen würde.»

Eine Woche nach der Schauspieleinlage gibt das DFB-Sportgericht bekannt, was es davon hält. Möller muss 10'000 Mark Busse bezahlen und wird wegen der Schwalbe für zwei Spiele gesperrt. Bundestrainer Berti Vogts verbannt ihn zudem für einige Spiele aus der Nationalelf.

Seine Schwalbe gibt Möller damals sogar schon auf dem Feld zu, als Schuster ihn vor einem Eckball darauf anspricht. «Er hat mit geantwortet, der Zweck heilige die Mittel», erzählt Schuster. Heute ist er nicht mehr sauer auf Möller. «Durch den massiven Imageschaden hat er genug gebüsst.»

Alles gewonnen – alle Sympathien verspielt

Das Ansehen des Mittelfeldspielers erleidet später weiteren Schaden. Im Ausland macht er sich unbeliebt, als er im EM-Halbfinal 1996 gegen England im hohlen Kreuz wie ein Feldherr den Finaleinzug bejubelt. Und im Jahr 2000 begeht Möller das «Verbrechen», von Dortmund zum verhassten Revier-Rivalen Schalke 04 zu wechseln.

Möllers provozierend arroganter Jubel im Wembley. Bild: Bongarts

So bleiben am Ende seiner Karriere nicht die ausserordentlichen Erfolge haften, sondern die Tiefpunkte. Andy Möller: Der Schönwetterspieler, die Diva, die Heulsuse – der Schöpfer der Schutzschwalbe.

«Andy Möller, Andy Brehme, Andy Fresse.» Kneipen-Redewendung nach der WM 1990 in Italien.