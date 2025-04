2:2 gegen den BVB – die Bayern können sich nicht weiter von Leverkusen absetzen

Bayern – Dortmund 2:2

Die Münchner konnten vom 0:0 Leverkusens gegen Union Berlin nicht profitieren. Im «deutschen Clásico» musste sich der Tabellenführer gegen Borussia Dortmund mit einem 2:2 im heimischen Stadion begnügen. Damit verpasste der Rekordmeister eine Vorentscheidung im Titelkampf: Die Bayern haben bei noch fünf Runden weiter sechs Punkte Vorsprung auf den Meister.

Bayern München - Borussia Dortmund 2:2 (0:0)

Tore: 48. Beier 0:1. 65. Raphaël Guerreiro 1:1. 69. Gnabry 2:1. 75. Anton 2:2.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Gladbach – Freiburg 1:2

Mit seinem ersten Bundesliga-Tor schiesst Johan Manzambi Freiburg zum 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Fünf Kurzeinsätze in der Liga hatte der 19-jährige Manzambi vor der aktuellen Spielrunde auf dem Konto. Auch in Mönchengladbach wurde der ehemalige Servette-Junior eine Viertelstunde vor Schluss als Joker eingewechselt – und stach zu. Nach einer schönen Flanke erzielte der junge Stürmer in der 90. Minute den Siegtreffer per Kopf. Diesen sah Nico Elvedi auf der Gegenseite von der Ersatzbank aus, der Zürcher war in der 66. Minute ausgewechselt worden.

Dank Manzambi überholt Freiburg die Gladbacher von Trainer Gerardo Seoane in der Tabelle und liegt nun auf Platz 6. Damit hat die Mannschaft von Trainer Julian Schuster sogar die Champions-League-Plätze in Sichtweite. Die Freiburger liegen einen Punkt hinter Mainz, das beim 0:2 gegen Hoffenheim zum vierten Mal in Folge ohne Sieg blieb, und drei Zähler hinter Leipzig, das am Freitag einen 3:2-Auswärtserfolg in Wolfsburg feierte.

Borussia Mönchengladbach - Freiburg 1:2 (1:1)

Tore: 14. Günter (Eigentor) 1:0. 16. Osterhage 1:1. 90. Manzambi 1:2.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi (bis 66.), ohne Omlin (verletzt). Freiburg mit Manzambi (ab 76.), ohne Ogbus (nicht im Aufgebot).

Leverkusen – Union Berlin 0:0

An der Tabellenspitze misslang Bayer Leverkusens Vorhaben, Tabellenführer Bayern München vor dem Abendspiel gegen Borussia Dortmund unter Druck zu setzen. Gegen die zähen Unioner wirkte das Team um Mittelfeldstratege Granit Xhaka über weite Strecken ideenlos und erspielte sich kaum Chancen.

Mit dem torlosen Unentschieden konnte Leverkusen den Rückstand auf die Bayern nur um einen Punkt auf vorerst fünf Zähler verkürzen. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso, der nach dem Aus in Champions League und Pokal eine titellose Saison droht, muss auf Schützenhilfe von Dortmund hoffen.

Bayer Leverkusen - Union Berlin 0:0

Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka.

Hoffenheim – Mainz 2:0

Mainz befindet sich im Saisonschlussspurt in einer kleinen Krise und blieb zum vierten Mal in Folge ohne einen Sieg. Ohne den angeschlagenen Goalgetter Jonathan Burkardt fehlte Mainz die offensive Durchschlagskraft, um auf die zwei frühen Tore von Hoffenheims Kramaric zu reagieren.

Hoffenheim - Mainz 05 2:0 (2:0)

Tore: 4. Kramaric 1:0. 32. Kramaric 2:0.

Bemerkungen: 94. Gelb-Rote Karte gegen Nebel (Mainz). Mainz ohne Widmer (Ersatz).

Bochum – Augsburg 1:2

Der Vfl Bochum kassierte zuhause gegen Augsburg eine bittere Niederlage im Abstiegskampf. Nach einem frühen Rückstand kämpften sich die Bochumer zurück, und glichen die Partie nach der Pause durch Hofmann wieder aus. Doch in der 90. Minute der Stich ins Herz: Kömür traf zum 1:2-Endstand für die Gäste aus Augsburg.

Bochum - Augsburg 1:2 (0:1)

25'048 Zuschauer.

Tore: 16. Essende 0:1. 60. Hofmann 1:1. 90. Kömür 1:2.

Bemerkungen: 80. Rote Karte gegen Maier (Augsburg). Augsburg ohne Zesiger (gesperrt).

Kiel – St.Pauli 1:2

So lief der Bundesliga-Samstag am Ende für den FC St.Pauli. Die Hamburger setzten sich auswärts im Kellerduell gegen Kiel durch. Auch hier fiel die Entscheidung spät: Das 1:2 (es war ein bitteres Eigentor von Max Geschwill) fiel erst in der 92. Minute.

Holstein Kiel - St. Pauli 1:2 (1:1)

Tore: 21. Bernhardsson 1:0. 34. Sinani 1:1. 92. Geschwill (Eigentor) 1:2. (abu/sda)

