Xherdan Shaqiri ist beim Auswärtssieg in Zürich die grosse Figur. Bild: keystone

FCB deklassiert den FCZ mit Shaqiri-Show: «Pfiffe der Südkurve sind absolut berechtigt»

Der FC Basel feiert den vierten Sieg in Folge. Beim 4:0-Auswärtserfolg gegen den FC Zürich glänzen Philip Otele und – einmal mehr – Xherdan Shaqiri.

Als Shaqiri in der 52. Minute an der Strafraumgrenze Mass nimmt, ahnt man bereits, was folgen wird. Der 33-Jährige strotzt derzeit vor Selbstvertrauen und zirkelt den Freistoss denn auch genau in den Torwinkel. Das 3:0 sorgt für klare Verhältnisse in einem zunächst ausgeglichenen Spiel. Der FCZ erholt sich von diesem Rückschlag nicht mehr, der FCB feiert den nächsten Erfolg und wird die Meisterrunde als Leader in Angriff nehmen.

Otele dribbelt sich zum 1:0. Video: SRF

Da Shaqiri bereits in der ersten Halbzeit gezaubert und einen Ball aus spitzem Winkel via Latte und Pfosten im Tor untergebracht hatte, steht der Basler nun bei 13 Toren. Damit zieht er an der Spitze der Torschützenliste mit Dereck Kutesa gleich. Bei Shaqiri kommen zu den Toren noch 14 Assists hinzu, was seinen unersetzlichen Wert für die Mannschaft unterstreicht.

Shaqiri trifft via Latte und Pfosten zum 2:0. Video: SRF

Die beiden anderen Treffer des FCB beim höchsten Auswärtssieg gegen den FCZ seit Februar 2020 gingen auf das Konto von Winterzugang Otele. Der nigerianische Leihspieler erweist sich als die erhoffte Verstärkung und hat nach 13 Einsätzen bereits sechs Tore auf dem Konto. Der FCZ hatte gar noch Glück, dass die Niederlage nicht höher ausfiel. Basel traf insgesamt noch drei Mal zum 5:0, doch alle drei Tore wurden wegen Offside-Positionen aberkannt.

Shaqiri trifft herrlich per Freistoss. Video: SRF

Mit dem zweiten Auswärtssieg gegen den FCZ innerhalb von gut zwei Monaten baute Basel seinen Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Servette liegt sieben, YB acht Punkte zurück. Beide Teams haben am Sonntag aber die Möglichkeit, mit Auswärtssiegen in Sion respektive Luzern nachzuziehen.

«Der Freistoss ist in der Goalieecke, da sieht man nie gut aus. Wir verlieren heute, weil wir das erste Tor in den ersten zehn Minuten nicht machen und danach extrem naiv verteidigen. Die Pfiffe von der Südkurve sind absolut berechtigt.» FCZ-Goalie Yanick Brecher

Der FCZ hingegen muss nach der Niederlage weiter um den Einzug in die Meisterrunde bangen. Am Ostermontag haben die Zürcher beim Auswärtsspiel in Bern ihr Schicksal selbst in der Hand.

Der FCZ landete gegen Basel auf dem harten Boden der Realität. Bild: keystone

Zürich - Basel 0:4 (0:2)

23'130 Zuschauer. - SR Cibelli.

Tore: 10. Otele (Traoré) 0:1. 43. Shaqiri (Otele) 0:2. 52. Shaqiri 0:3. 58. Otele (Ajeti) 0:4.

Zürich: Brecher; Kamberi, Gómez, Vujevic (54. Mendy), Ligue; Krasniqi (75. Bangoura), Reichmuth (46. Tsawa), Fiorini (46. Nvendo); Zuber, Chouiar, Markelo (46. Ballet).

Basel: Hitz; Mendes, Adjetey, Vouilloz, Schmid (72. Akahomen); Avdullahu, Metinho (63. Leroy); Traoré (63. Kade), Shaqiri, Otele (72. Soticek); Ajeti (81. Kevin Carlos).

Verwarnungen: 19. Vouilloz, 24. Vujevic, 28. Metinho, 50. Tsawa, 76. Nvendo, 77. Akahomen, 87. Kamberi. (abu/sda)