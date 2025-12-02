Borussia Mönchengladbach scheitert im DFB-Pokal am FC St.Pauli. Bild: keystone

Gladbach scheitert im Pokal an St. Pauli – auch Jan Elvedi draussen

DFB-Pokal

Gladbach – St.Pauli 1:2

Im ersten Bundesliga-Duell vom Dienstag im deutschen Cup scheiterte Borussia Mönchengladbach mit Nico Elvedi im Achtelfinal daheim an St. Pauli. Für die Gladbacher glich der frühere Schweizer Junioren-Nationalspieler Haris Tabakovic zwischenzeitlich zum 1:1 aus. Louis Oppie traf in der 83. Minute zum Sieg der Hamburger.

Hertha Berlin – Kaiserslautern 6:1

Auch Nico Elvedis Bruder verpasste den Vorstoss in den Viertelfinal. Jan Elvedi scheiterte mit dem 1. FC Kaiserslautern bei Hertha Berlin, dem Konkurrenten in der 2. Bundesliga, brutal mit 1:6. Für die Berliner traf unter anderen der 16-jährige Kennet Eichhorn, der damit der jüngste Torschütze in der Nachkriegszeit im deutschen Pokal ist. (abu/sda)

