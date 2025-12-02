Nebel
DFB-Pokal: Gladbach scheitert an St. Pauli, Hertha siegt klar

epa12565067 Rocco Reitz of Moenchengladbach (L) in action against Mathias Pereira Lage of St.Pauli (R) during the DFB Cup round of sixteen match between Borussia Moenchengladbach and FC St. Pauli, in ...
Borussia Mönchengladbach scheitert im DFB-Pokal am FC St.Pauli.Bild: keystone

Gladbach scheitert im Pokal an St. Pauli – auch Jan Elvedi draussen

02.12.2025, 20:3502.12.2025, 20:35
DFB-Pokal

Gladbach – St.Pauli 1:2

Im ersten Bundesliga-Duell vom Dienstag im deutschen Cup scheiterte Borussia Mönchengladbach mit Nico Elvedi im Achtelfinal daheim an St. Pauli. Für die Gladbacher glich der frühere Schweizer Junioren-Nationalspieler Haris Tabakovic zwischenzeitlich zum 1:1 aus. Louis Oppie traf in der 83. Minute zum Sieg der Hamburger.

Hertha Berlin – Kaiserslautern 6:1

Auch Nico Elvedis Bruder verpasste den Vorstoss in den Viertelfinal. Jan Elvedi scheiterte mit dem 1. FC Kaiserslautern bei Hertha Berlin, dem Konkurrenten in der 2. Bundesliga, brutal mit 1:6. Für die Berliner traf unter anderen der 16-jährige Kennet Eichhorn, der damit der jüngste Torschütze in der Nachkriegszeit im deutschen Pokal ist. (abu/sda)

Premier League

La Liga

