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Gleich zwei Hull-Spieler bauen am selben Ort einen Autounfall

Newcastle United v Hull City, Premier League Lucas Gourna-Douath of Hull City crosses during the Newcastle United v Hull City Premier League match at St. James Park, Newcastle Upon Tyne, England on 19 ...
Lucas Gourna-Douath hat einen Autounfall gebaut.Bild: www.imago-images.de

Der Klub wurde noch gewarnt: Gleich zwei Hull-Spieler bauen am selben Ort einen Autounfall

Premier-League-Aufsteiger Hull City ist eigentlich erfolgreich in die neue Saison gestartet und siegte unter anderem auch gegen Manchester United. Probleme gibt es allerdings bei der Trainingsanfahrt der Spieler. Gleich zwei Profis bauten an derselben Stelle einen Autounfall.
01.10.2026, 19:1101.10.2026, 19:11

Glück im Unglück gleich für zwei Spieler von Hull City. Flügelspieler Sorba Thomas vor knapp drei Wochen und wohl Lucas Gourna-Douath am heutigen Donnerstag bauten jeweils auf dem Weg ins Training einen Unfall – und dies noch an derselben Stelle. Beide bleiben unverletzt.

Besonderes Glück dabei hatte Thomas: Das Auto überschlug sich um 180 Grad und landete auf dem Kopf. Einen Tag nach dem Unfall konnte Thomas sogar wieder spielen und wurde beim 2:2-Unentschieden gegen Chelsea nach einer Stunde eingewechselt.

Beim heutigen Unfall soll es sich gemäss Informationen englischer Medien um das Fahrzeug von Gourna-Douath handeln. Bestätigt wurde dies noch nicht. Die jeweiligen Unfälle ereigneten sich an der «Millhouse Woods Lane».

Noch vor dem ersten Unfall wurde der Verein von den Anwohnern und Lokalpolitiker Phil Redshaw gewarnt, da es auf der Strasse bereits mehrfach zu «Beinahe-Unfällen» gekommen sei. Redshaw sagte gegenüber dem Mirror: «Ich habe dem Klubsekretär von Hull City geschrieben und ihn gebeten, die Spieler daran zu erinnern, auf der Strasse vorsichtig zu fahren, weil sich die Anwohner Sorgen machen.» Beide verunfallten Spieler wechselten erst im Sommer 2026 zu Hull City.

Der Verein reagierte nach dem neuerlichen Unfall und bestätigte, dass es keine Verletzten gab. Allerdings wurde gemäss «BBC» ein Auto einer Anwohnerin beschädigt. Ein weiterer Anwohner zeigt sich sehr besorgt: «Wenn es eine Minute früher passiert wäre, wäre meine Frau mit unseren Kindern auf dem Weg zur Schule gerade diese Strasse entlanggelaufen. Das ist wirklich beunruhigend.»

Für Hull City geht es nach der Länderspielpause weiter mit einem Heimspiel gegen Tabellennachbar Everton. Aktuell stehen die Tiger auf dem starken achten Tabellenplatz. (riz)

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