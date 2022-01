Darum wurde das Spiel Tottenham gegen Chelsea minutenlang unterbrochen

Tatsächlich scheinen sich die medizinischen Zwischenfälle während Fussballspielen in Grossbritannien zu häufen. Die britische Zeitung «Express» zählte bereits fünf weitere solcher Unterbrüche in der laufenden Saison.

BVB-Interesse an Christensen +++ ManUtd will Zakaria +++ Coman bis 2027 bei Bayern

Im neuen Jahr beginnt in Europa traditionell wieder das Winter-Transferfenster. In den Topligen des Kontinents, also in England, Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich, dauert dieses vom 1. Januar bis zum 31. Januar.