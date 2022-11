Diese 11 Top-Spieler haben die WM-Quali verpasst

Die beiden Stars der Norweger: Erling Haaland und Martin Ödegaard sind bei der WM in Katar nicht dabei. Bild: www.imago-images.de

Diese 11 Top-Spieler haben die WM-Qualifikation verpasst

In ihren Klubs sind sie Superstars, doch mit der Nationalmannschaft hat es nicht an die WM gereicht. Diese 11 Spieler reisen höchstens als Zuschauer nach Katar.

Tor

Gianluigi Donnarumma

Der italienische National-Torwart ist, mit einem Marktwert von 50 Millionen Euro, hinter Belgiens Thibaut Courtois der zweitwertvollste Goalie der Welt. Dennoch verpasste es der 23-Jährige aufgrund einer Niederlage des Europameisters im Halbfinal-Playoff gegen Nordmazedonien, sich für die Endrunde in Katar zu qualifizieren.

Donnarumma kann die WM von der Couch aus beobachten. Bild: keystone

Abwehr

Andrew Robertson

Bei der EM letztes Jahr war der Linksverteidiger von Liverpool mit Schottland noch dabei. Doch der Kapitän der schottischen Nationalmannschaft zog im Quali-Playoff-Halbfinal gegen die Ukraine den kürzeren.

Ist Kapitän der Schotten: Andrew Robertson Bild: keystone

David Alaba

Der Champions-League-Sieger von Real Madrid hat bereits 96 Länderspiele für Österreich auf dem Buckel. In diesem Jahr kommen allerdings nicht mehr allzu viele hinzu, denn auch der Kapitän der ÖFB-Elf scheiterte mit seinem Team im Halbfinal der Playoffs an Wales.

Muss weiter auf seine erste WM-Teilnahme warten: David Alaba. Bild: keystone

Alessandro Bastoni

Der Innenverteidiger von Inter Mailand war beim EM-Sieg der Italiener noch nur Ersatzspieler. Seit dem Rücktritt von Giorgio Chiellini, tritt er nun indessen Fussstapfen. Wie Chiellini 2018 verpasst auch Bastoni nun mit Italien die WM.

Kann den Trainingsanzug gleich anbehalten: Alessandro Bastoni. Bild: www.imago-images.de

Milan Skriniar

Seit 2016 ist Skriniar Nationalspieler der Slowakei, zwei EM-Teilnahmen sprangen dabei bisher heraus, an einer WM war er noch nie dabei. Auch dieses Jahr wird sich das für den Innenverteidiger von Inter Mailand nicht ändern.

Wurde im Sommer mit PSG in Verbindung gebracht: Milan Skriniar. Bild: www.imago-images.de

Mittelfeld

Luis Diaz

Seit Anfang dieses Jahres ist der Kolumbianer beim FC Liverpool unter Vertrag. Doch nach den Teilnahmen an der WM-Endrunde 2014 und 2018, scheiterte die Mannschaft aus Südamerika dieses Mal bereits in der Qualifikation und wurde hinter Peru nur Sechster.

Ihn werden wir bei der WM nicht jubeln sehen: Luis Diaz. Bild: www.imago-images.de

Nicolo Barella

Der zentrale Mittelfeldspieler der Italiener stand beim EM-Gewinn im letzten Jahr bis auf das dritte Gruppenspiel, immer von Beginn auf dem Platz. Bei der WM kann er sich einen Stammplatz auf dem Sofa sichern.

Nicolo Barella wird bei dieser WM nicht im gegnerischen Strafraum auftauchen. Bild: keystone

Martin Ödegaard

Mit Arsenal London steh der Norweger aktuell an der Tabellenspitze der Premier League. In der WM-Qualifikation landete er mit Norwegen hinter der Niederlande und der Türkei nur auf Platz drei.

Darf bei der WM nur zuschauen: Martin Ödegaard. Bild: www.imago-images.de

Mohamed Salah

Der «Ägyptische König» führte seine Nationalelf 2018 noch zur WM nach Russland. Diesmal scheiterte er in der WM-Qualifikation an seinem langjährigen Teamkameraden Sadio Mané und dem Senegal.

Mohamed Salah verpasst seine zweite WM-Teilnahme mit Ägypten.

Sturm

Victor Osimhen

Mit dem SSC Neapel erobert er aktuell die Serie A, die Herzen der Fans an der WM in Katar wird er allerdings nicht erobern können. Mit Nigeria verpasste der Stürmer die Qualifikation zur WM aufgrund der Auswärtstorregel gegen Ghana nur knapp.

Victor Osimhen und die «Super-Eagles» verpassen die WM in Katar Bild: www.imago-images.de

Erling Haaland

Mit dem Norweger verpasst nicht nur mit 170 Millionen Euro Marktwert der aktuell wertvollste Spieler die WM in Katar, es verpasst auch ein absoluter Torgarant das Turnier. Doch trotz 21 Toren in bislang 23 Länderspielen Haalands reichte es für die Norweger nicht, sich in ihrer Gruppe durchzusetzen.

Auf seine Tore werden die Fans bei der WM verzichten müssen: Erling Haaland. Bild: keystone

