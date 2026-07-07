Johan Manzambi hat sich im Abschlusstraining vor dem WM-Achtelfinal verletzt. Bild: keystone

Medienbericht: Manzambi fällt gegen Kolumbien wohl definitiv aus

Grosser Schock vor dem Achtelfinal gegen Kolumbien: Johan Manzambi wird wohl verletzungsbedingt ausfallen. Unklar ist weiterhin, wie es Ruben Vargas und Djibril Sow geht, die das Abschlusstraining ebenfalls frühzeitig beenden mussten.

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Johan Manzambi kann im WM-Achtelfinal gegen Kolumbien wahrscheinlich nicht spielen. Dies berichtet der Blick am Dienstagmorgen. Der 20-Jährige hat sich im Abschlusstraining verletzt. Manzambi hat sich wohl im Abschlusstraining eine Knieverletzung zugezogen. Ausgerechnet in der letzten Übung hat sich Manzambi ohne Fremdeinwirkung verletzt. Eine Bestätigung des schweizerischen Verbandes steht aktuell noch aus.

Manzambi ist aber nicht der einzige Spieler, der das letzte Training vor dem Achtelfinal nicht beenden konnte. Auch Ruben Vargas und Djibril Sow mussten die Einheit vorzeitig abbrechen. Noch gibt es kein Gesundheitsupdate zu Vargas und Sow. Luca Jaquez und Michel Aebischer konnten das Abschlusstraining schon gar nicht absolvieren.

Manzambi und Vargas zeigten bisher beide ein beeindruckendes Turnier. Manzambi war an fünf (drei Tore, zwei Assists) und Vargas an drei (zwei Tore, ein Assist) Treffern beteiligt.

Wie es Ruben Vargas geht, ist weiterhin unklar. Bild: keystone

Der Achtelfinal gegen Kolumbien startet am Dienstagabend (Schweizer Zeit) um 22 Uhr. Die Schweizer Nationalmannschaft peilt die erste Viertelfinalqualifikation seit 72 Jahren an. Diese Aufgabe wird nach dem wohl definitiven Ausfall von Manzambi definitiv nicht einfacher.



In den Partien gegen Kanada und Algerien stand Manzambi in der Startelf, nachdem er im Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina zwei Tore nach seiner Einwechslung erzielt hatte. Der Youngster wird aktuell mit einigen Top-Teams in Verbindung gebracht und es wird erwartet, dass Manzambi in diesem Sommer wechseln wird. (riz)