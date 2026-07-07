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WM 2026: Manzambi fällt gegen Kolumbien wohl definitiv aus

Switzerland&#039;s Johan Manzambi warms up during a training session of the Swiss national soccer team at the National Soccer Development Center in Vancouver, Canada, Sunday, July 5, 2026, during the ...
Johan Manzambi hat sich im Abschlusstraining vor dem WM-Achtelfinal verletzt. Bild: keystone

Medienbericht: Manzambi fällt gegen Kolumbien wohl definitiv aus

Grosser Schock vor dem Achtelfinal gegen Kolumbien: Johan Manzambi wird wohl verletzungsbedingt ausfallen. Unklar ist weiterhin, wie es Ruben Vargas und Djibril Sow geht, die das Abschlusstraining ebenfalls frühzeitig beenden mussten.
07.07.2026, 08:0707.07.2026, 08:53

Johan Manzambi kann im WM-Achtelfinal gegen Kolumbien wahrscheinlich nicht spielen. Dies berichtet der Blick am Dienstagmorgen. Der 20-Jährige hat sich im Abschlusstraining verletzt. Manzambi hat sich wohl im Abschlusstraining eine Knieverletzung zugezogen. Ausgerechnet in der letzten Übung hat sich Manzambi ohne Fremdeinwirkung verletzt. Eine Bestätigung des schweizerischen Verbandes steht aktuell noch aus.

Manzambi ist aber nicht der einzige Spieler, der das letzte Training vor dem Achtelfinal nicht beenden konnte. Auch Ruben Vargas und Djibril Sow mussten die Einheit vorzeitig abbrechen. Noch gibt es kein Gesundheitsupdate zu Vargas und Sow. Luca Jaquez und Michel Aebischer konnten das Abschlusstraining schon gar nicht absolvieren.

Manzambi und Vargas zeigten bisher beide ein beeindruckendes Turnier. Manzambi war an fünf (drei Tore, zwei Assists) und Vargas an drei (zwei Tore, ein Assist) Treffern beteiligt.

Switzerland&#039;s Ruben Vargas speaks during a press conference of the Swiss national soccer team at the National Soccer Development Center in Vancouver, Canada, Sunday, July 5, 2026, during the 2026 ...
Wie es Ruben Vargas geht, ist weiterhin unklar.Bild: keystone

Der Achtelfinal gegen Kolumbien startet am Dienstagabend (Schweizer Zeit) um 22 Uhr. Die Schweizer Nationalmannschaft peilt die erste Viertelfinalqualifikation seit 72 Jahren an. Diese Aufgabe wird nach dem wohl definitiven Ausfall von Manzambi definitiv nicht einfacher.

In den Partien gegen Kanada und Algerien stand Manzambi in der Startelf, nachdem er im Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina zwei Tore nach seiner Einwechslung erzielt hatte. Der Youngster wird aktuell mit einigen Top-Teams in Verbindung gebracht und es wird erwartet, dass Manzambi in diesem Sommer wechseln wird. (riz)

Manzambi hat wohl Probleme mit dem Knie – auch Vargas und Sow sind fraglich
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Dan H.
07.07.2026 08:23registriert April 2025
Das klingt gar nicht gut, wünsche gute Besserung🍀 Wir brauchen Manzambi und Vargas🙏
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Vorname Name
07.07.2026 08:58registriert August 2019
Kann nicht Parmelin den Infantino anrufen und sagen: hey Gianni kannst du das Spiel nicht um ein paar Tage verschieben, es ist ziemlich unfair wenn der Beste Spieler eines Teams nicht spielen kann. Wenn es jetzt einen anderen nicht so guten betroffen hätte sei das was anderes, aber so….
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Manzambi hat wohl Probleme mit dem Knie – auch Vargas und Sow sind fraglich
Fünf Tore erzielten die beiden, dazu kommen drei Vorlagen: Johan Manzambi und Ruben Vargas gehören an der Weltmeisterschaft zu den wichtigsten Schweizer Spielern. Besonders der 20-jährige Manzambi ist an der WM bisher überragend und konnte mehrere Spiele zugunsten der Nati entscheiden. Doch aktuell ist unklar, ob die beiden im WM-Achtelfinal gegen Kolumbien am Dienstagabend (22 Uhr) zur Verfügung stehen.
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