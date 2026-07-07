Das Achtelfinal-Aus gegen Spanien hat für Portugal ein Nachspiel: Nationaltrainer Roberto Martinez gibt seinen Posten auf. Nach der 0:1-Niederlage in Dallas bestätigte der Spanier an der Medienkonferenz, es sei sein letztes Spiel als portugiesischer Nationaltrainer gewesen.
WM-Tagesticker
Roberto Martinez tritt bei Portugal zurück +++ Auch Kolumbien mit Verletzungssorgen
Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
Schicke uns deinen Input
Nach dem WM-Aus: Roberto Martinez tritt bei Portugal zurück
Kolumbien ohne Cordoba
Nicht nur die Schweiz schlägt sich vor dem Achtelfinal am Dienstag gegen Kolumbien mit Verletzungssorgen herum. Bei den Südamerikanern fällt mit Jhon Cordoba ein Stürmer aus. Für Kolumbiens Jhon Cordoba ist die Weltmeisterschaft vorzeitig beendet. Das bestätigte Trainer Nestor Lorenzo einen Tag vor dem WM-Achtelfinal der Südamerikaner gegen die Schweiz an diesem Dienstag (22.00 Uhr Schweizer Zeit) in Vancouver.
Der 33-jährige Mittelstürmer, der von 2015 bis 2021 in der Bundesliga aktiv war und seither beim russischen Verein Krasnodar unter Vertrag steht, hatte sich beim Sieg im Sechzehntelfinal gegen Ghana eine Muskelverletzung zugezogen. aut der kolumbianischen Zeitung «El Tiempo» erlitt der 1,86 m grosse Angreifer einen Muskelfaserriss im linken Adduktorenmuskel. (riz/sda/dpa)
Der 33-jährige Mittelstürmer, der von 2015 bis 2021 in der Bundesliga aktiv war und seither beim russischen Verein Krasnodar unter Vertrag steht, hatte sich beim Sieg im Sechzehntelfinal gegen Ghana eine Muskelverletzung zugezogen. aut der kolumbianischen Zeitung «El Tiempo» erlitt der 1,86 m grosse Angreifer einen Muskelfaserriss im linken Adduktorenmuskel. (riz/sda/dpa)
Kanes Stimme ist zurück
Nach dem 3:2-Sieg im WM-Achtelfinal gegen Mexiko gab England-Stürmer Harry Kane ein schon jetzt legendäres Interview, in welchem ihm die Stimme versagte. Am Tag darauf meldete sich der englische Stürmer in den sozialen Medien: «Wie ihr hören könnt, ist meine Stimme zurück. Was für ein Interview! Ich bin froh, dass ihr alle euren Spass daran hattet.»
Apparently his voice returned. His metamorphosis into Mickey Mouse could not be completed.
by
u/Used_Ship_9229 in
soccer
Belgier feiern Tor zum 4:1-Endstand mit Trump-Tanz 😂
🇧🇪 En el gol de Lukaku los futbolistas de Bélgica festejaron haciendo el baile que suele hacer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. pic.twitter.com/AeVj4B0QwS— Fútbol y Política (@FutboliPolitica) July 7, 2026
Manchmal muss die Wut einfach raus
Dieser Mexiko-Fan vertrug das WM-Aus im Achtelfinal gegen England nicht so gut:
☠️ Un mexicano le dio un DISPARO a su televisor porque quedaron eliminados jajaja— Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) July 6, 2026
Inglaterra ayer salvó al fútbol. pic.twitter.com/l3296hFxgV
Das ist ja noch nervenaufreibender, als das Spiel selbst zu schauen
Eine Mutter erzählte ihrem achtjährigen Sohn, wie der WM-Achtelfinal zwischen England und Mexiko (3:2) abgelaufen ist. Die Partie wurde in England um 1 Uhr nachts angepfiffen, weshalb viele Kinder ihn nicht live verfolgen konnten.
Schweizer Verband verurteilt FIFA-Entscheid im Fall Balogun
Der Schweizerische Fussballverband (SFV) hat sich auch noch zum «Fall Balogun» geäussert. «Der Entscheid ist für den SFV unverständlich – unabhängig davon, wie es dazu gekommen ist», schreibt der Verband.
Bislang sei klar gewesen: Wer vom Platz gestellt werde, sei automatisch für das nächste Spiel gesperrt. Dieser Grundsatz sei für alle gleich gewesen und habe für Klarheit gesorgt. Der Entscheid rund um Balogun werfe nun Fragen auf und schaffe Unsicherheit – auch mit Blick auf die Bedeutung von Schiedsrichterentscheidungen. Der SFV fodert: «Für die Glaubwürdigkeit des Wettbewerbs braucht es klare und konsequent angewandte Regeln.» (abu)
Bislang sei klar gewesen: Wer vom Platz gestellt werde, sei automatisch für das nächste Spiel gesperrt. Dieser Grundsatz sei für alle gleich gewesen und habe für Klarheit gesorgt. Der Entscheid rund um Balogun werfe nun Fragen auf und schaffe Unsicherheit – auch mit Blick auf die Bedeutung von Schiedsrichterentscheidungen. Der SFV fodert: «Für die Glaubwürdigkeit des Wettbewerbs braucht es klare und konsequent angewandte Regeln.» (abu)
Rot? KI-Balogun hat ein Ass im Ärmel
ABDli futbolcu Balogun’a verilen kırmızı kartın iptalinin ardından gündem olan video#FIFAWorldCup #Balogun pic.twitter.com/GCGjCg2gLn— Nebula Live (@nebulalives) July 6, 2026
🚨🚨🚨🚨⚠️ فضيحة كروية ⚠️🚨🚨🚨🚨 https://t.co/soZd3fOUuT pic.twitter.com/6kcVWPhAAq— حسن الناقور Mr.Nagoor (@hasanalnaqour) July 6, 2026
Eigentlich ist der Fall Balogun ja überhaupt nicht lustig:
Mehr zur WM 2026
- Nach dem Schlusspfiff beginnt die Gefahr: Während der WM steigt die Gewalt an Frauen an
- «Die FIFA weiss, dass eine WM in Diktaturen einfacher zu organisieren ist»
- Die Schweiz spielt in architektonischen Meisterwerken – die Besonderheiten der WM-Stadien
- Hitze, Gewitter und Waldbrände – diese Wettergefahren drohen der Fussball-WM