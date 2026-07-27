Werden voraussichtlich weiterhin zusammenarbeiten: Granit Xhaka und Sunderland-Coach Régis Le Bris. Bild: www.imago-images.de

Granit Xhaka zu Chelsea? Sunderland-Trainer Le Bris zieht Schlussstrich

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Granit Xhaka wird Sunderland wohl erhalten bleiben. «Das Thema ist abgeschlossen», sagte Trainer Régis Le Bris nach einem Testspiel gegen Liverpool in den USA am Wochenende in Bezug auf die Verhandlungen mit Chelsea.

Die Blues hätten den Nati-Captain gerne verpflichtet, hiess es Ende Juni. Allen voran der neue Trainer Xabi Alonso wollte den 33-jährigen Basler gerne in seinem Team haben. Und auch Xhaka schien einem Wechsel zu den Blues aufgrund der erfolgreichen gemeinsamen Zeit in Leverkusen mit Alonso zugeneigt. Doch Sunderland schob dem schnell einen Riegel vor.

Zu einer Wiedervereinigung des Erfolgsduos kommt es erst mal nicht: Granit Xhaka und Xabi Alonso (r.) feierten in Leverkusen das Double. Bild: www.imago-images.de

Ein Angebot in Höhe von gut neun Millionen Euro bezeichneten die Black Cats gemäss Berichten als inakzeptabel und Zeichen des mangelnden Respekts sowohl vor dem Mittelfeldspieler als auch dem AFC Sunderland. Der Klub des Schweizer Besitzers Kyril Louis-Dreyfus hatte zuvor angeblich eine Ablösesumme im Bereich von 30 bis 40 Millionen Euro für Xhaka, dessen Vertrag noch bis 2028 gültig ist, gefordert. Eine Einigung schien dadurch schwer.



Nun erklärte Trainer Le Bris: «Er hat sich bezüglich seiner Zukunft ganz klar geäussert: Er liebt Sunderland und möchte in Sunderland bleiben.» Granit Xhaka möchte die Zukunft des Klubs mitgestalten, erklärte der 50-jährige Franzose und fügte an: «Er ist ein guter Captain, ein grossartiger Anführer.»

Der Verbleib im Nordosten Englands hat einen eindeutigen Vorteil gegenüber einem Wechsel zu Chelsea: Anders als die Blues ist Sunderland für den Europacup qualifiziert. Dank der hervorragenden Saison, die der Aufsteiger als Siebter der Premier League beendete, steht er in der Europa League. Chelsea wurde hingegen nur Zehnter. (nih)