recht sonnig26°
DE | FR
burger
Sport
Premier League

Granit Xhaka zu Chelsea? Sunderland-Trainer spricht über aktuellen Stand

Manager Regis Le Bris of Sunderland and Captain Granit Xhaka look dejected as they shake hands after the game Sunderland v Nottingham Forest, Premier League, Football, Stadium of Light, Sunderland, UK ...
Werden voraussichtlich weiterhin zusammenarbeiten: Granit Xhaka und Sunderland-Coach Régis Le Bris.Bild: www.imago-images.de

Granit Xhaka zu Chelsea? Sunderland-Trainer Le Bris zieht Schlussstrich

27.07.2026, 16:5127.07.2026, 16:51

Granit Xhaka wird Sunderland wohl erhalten bleiben. «Das Thema ist abgeschlossen», sagte Trainer Régis Le Bris nach einem Testspiel gegen Liverpool in den USA am Wochenende in Bezug auf die Verhandlungen mit Chelsea.

Die Blues hätten den Nati-Captain gerne verpflichtet, hiess es Ende Juni. Allen voran der neue Trainer Xabi Alonso wollte den 33-jährigen Basler gerne in seinem Team haben. Und auch Xhaka schien einem Wechsel zu den Blues aufgrund der erfolgreichen gemeinsamen Zeit in Leverkusen mit Alonso zugeneigt. Doch Sunderland schob dem schnell einen Riegel vor.

Trainer Xabier Xabi ALONSO LEV Arm in Arm mit Granit XHAKA LEV bei der Feier Fussball 1. Bundesliga, 34.Spieltag, Bayer 04 Leverkusen LEV - FC Augsburg A 2:1, am 18.05.2024 in Leverkusen/ Deutschland. ...
Zu einer Wiedervereinigung des Erfolgsduos kommt es erst mal nicht: Granit Xhaka und Xabi Alonso (r.) feierten in Leverkusen das Double.Bild: www.imago-images.de

Ein Angebot in Höhe von gut neun Millionen Euro bezeichneten die Black Cats gemäss Berichten als inakzeptabel und Zeichen des mangelnden Respekts sowohl vor dem Mittelfeldspieler als auch dem AFC Sunderland. Der Klub des Schweizer Besitzers Kyril Louis-Dreyfus hatte zuvor angeblich eine Ablösesumme im Bereich von 30 bis 40 Millionen Euro für Xhaka, dessen Vertrag noch bis 2028 gültig ist, gefordert. Eine Einigung schien dadurch schwer.

Nun erklärte Trainer Le Bris: «Er hat sich bezüglich seiner Zukunft ganz klar geäussert: Er liebt Sunderland und möchte in Sunderland bleiben.» Granit Xhaka möchte die Zukunft des Klubs mitgestalten, erklärte der 50-jährige Franzose und fügte an: «Er ist ein guter Captain, ein grossartiger Anführer.»

Der Verbleib im Nordosten Englands hat einen eindeutigen Vorteil gegenüber einem Wechsel zu Chelsea: Anders als die Blues ist Sunderland für den Europacup qualifiziert. Dank der hervorragenden Saison, die der Aufsteiger als Siebter der Premier League beendete, steht er in der Europa League. Chelsea wurde hingegen nur Zehnter. (nih)

Romano vs Plettigoal – Streit zweier Transferjournalisten belustigt Fussballfans
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So schön ist Sunderland, oder eben auch nicht
1 / 10
So schön ist Sunderland, oder eben auch nicht

So sieht das Stadtzentrum von Sunderland aus.
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Braune Wiesen, trockene Seen – so macht die Hitze der Natur zu schaffen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
«Wenn jemand, dann er»: Merckx traut Pogacar alle Grand Tours in einem Jahr zu
Die Radsport-Legende Eddy Merckx glaubt, dass er und die weiteren Fünffach-Sieger bei der Tour de France dereinst von Superstar Tadej Pogacar übertroffen werden.
«Ich glaube nicht, dass er sich damit begnügen wird, mit mir und den anderen Champions gleichzuziehen. Bald wird er unseren Rekord an Tour-Siegen brechen», sagte der 81-jährige Belgier der «Gazzetta dello Sport». Neben ihm haben auch Jacques Anquetil, Bernard Hinault und Miguel Indurain fünf Gesamtsiege auf dem Konto.
Zur Story