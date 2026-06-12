bedeckt14°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: Südkorea schlägt Tschechien nach Wende verdient

South Korea&#039;s Park Jin-seob reacts after defeating Czechia during the World Cup Group A soccer match in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 11, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) Park J ...
Eine Mischung aus Freude und Erleichterung: Am Ende setzte sich mit Südkorea das bessere Team durch.Bild: keystone

Der Mann aus Guadalajaras Schwesterstadt wird zum Helden – Südkorea schlägt Tschechien

Hwang In-Beom, 29-jähriger Mittelfeldspieler von Feyenoord Rotterdam, rettet den überlegenen Südkoreanern in Guadalajara gegen Tschechien den Sieg. Dank In-Beom gelingt den Asiaten die Wende vom 0:1 zum 2:1.
12.06.2026, 02:5012.06.2026, 06:34

Nach einer Stunde schien Südkorea die Partie, die sie zuvor dominiert hatten, zu entgleiten. Nach einem weiten Einwurf köpfte Captain Ladislav Krejci das tschechische Team aus kurzer Distanz in Führung. Aber Südkorea vermochte zu reagieren: Acht Minuten nach dem 0:1 glich Hwang In-Beom mit einer brillanten Einzelleistung und dem 13. Abschlussversuch der Asiaten zum 1:1 aus. Und weitere 13 Minuten später legte In-Beom mit einem erneut brillanten Move dem kurz vorher eingewechselten Oh Hyeongyu das Siegtor perfekt auf.

Hwang In-Beom sorgte sensationell für den Ausgleich.Video: SRF

Hwang In-Beom entpuppte sich zweifellos als Mann des Spiels, was irgendwie passte. In-Beom wuchs in Daejeon auf, der Schwesterstadt von Guadalajara. Seine Karriere in Übersee startete er in Nordamerika (Vancouver). Danach führte ihn sein Weg nach Russland, zurück in die Heimat und schliesslich nach Griechenland, Serbien und vor zwei Jahren zu Feyenoord Rotterdam. Dort spielt er seit zwei Jahren – so lange wie nirgends zuvor.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: SRF

Die Südkoreaner treffen nächsten Freitag auf Mexiko – das Duell der ersten zwei Sieger dieser WM. Die Tschechen hingegen hoffen, dass das Turnier in Nordamerika genau andersrum verläuft als ihre letzte WM-Teilnahme vor 20 Jahren in Deutschland. Damals gewannen die Tschechen das Startspiel gegen die USA, schieden aber nach der Vorrunde aus.

Kommentar
Mit dem WM-Eröffnungsspiel hat Mexiko auch ein Zeichen an die USA gesandt

Südkorea - Tschechien 2:1 (0:0)
Estadio Guadalajara. 44'985 Zuschauer. SR Omar.
Tore: 59. Krejčí 0:1. 67. Hwang In-Beom 1:1. 80. Oh Hyeon-Gyu 2:1. (nih/sda)

Mehr Fussball:
Sitholes Horrorabend und nervige Neuerungen: 7 Auffälligkeiten beim WM-Eröffnungsspiel
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 11
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Jeder darf hier auf das Mannschaftsbild.
quelle: keystone / natacha pisarenko
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Erling Haaland spricht jetzt Chinesisch – und nein, das ist keine KI
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Real Madrid holt wohl ManCity-Star +++ Yann Sommer ist ein Thema bei Ajax Amsterdam
Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:
Zur Story