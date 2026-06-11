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Das sind die Maskottchen der WM 2026 – Maple, Zayu und Clutch

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Die Maskottchen des Turniers: Maple, Zayu und Clutch.Bild: keystone

Maple, Zayu und Clutch – das sind die Maskottchen der WM 2026

Die FIFA präsentiert zur WM 2026 drei offizielle Maskottchen – eines pro Gastgeberland. Maple, Zayu und Clutch stehen für Kanada, Mexiko und die USA und werden die Fans durch das ganze Turnier begleiten.
11.06.2026, 17:2111.06.2026, 17:21
Claudia Carvalho
Claudia Carvalho

Es ist schon Tradition, dass es an einer Fussball-WM mindestens ein Maskottchen gibt. Neu ist, dass es dieses Jahr gleich drei davon gibt. Da die WM in drei unterschiedlichen Ländern gemeinsam ausgetragen wird, wurden dafür auch drei offizielle Figuren vorgestellt. Die Figuren sind ein Elch (Kanada), ein Jaguar (Mexiko) und ein Weisskopfseeadler (USA) – gemeinsam stehen sie gemäss FIFA für «Einheit, Vielfalt und die gemeinsame Begeisterung für den Fussball».

Maple, Zayu und Clutch werden als WM-Maskottchen von der FIFA vorgestellt.

Maple – der Elch aus Kanada

Maple ist leidenschaftlicher Torhüter des Trios. Die FIFA beschreibt ihn als Street-Style-Künstler und Musikfan – einen Charakter, der Kreativität, Beharrlichkeit und Individualität vereint.

FIFA unveils 2026 World Cup mascots In a celebration as bold and boundary-breaking as the tournament itself, FIFA today unveiled the three Official FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 26 M ...
FIFA-Maskottchen: Maple ist ein kanadischer Elch.Bild: www.imago-images.de

Zayu – der Jaguar aus Mexiko

Zayu übernimmt die Rolle des Stürmers – er ist, gemäss FIFA, ein Symbol für die lange Tradition und die lebendige Kultur des Landes. Sein Name ist von Einheit, Stärke und Freude abgeleitet. Als Jaguar aus dem Dschungel im Süden Mexikos steht er für die lange Tradition und die lebendige Kultur des Landes.

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FIFA-Maskottchen: Zayu, ein mexikanischer Jaguar.Bild: www.imago-images.de

Clutch – der Weisskopfseeadler aus den USA

Clutch ist der Mittelfeldspieler und der Kapitän des Trios. Als Weisskopfseeadler erkundet er mit Abenteuerlust, Neugier und Zuversicht die Vereinigten Staaten. Die FIFA beschreibt Clutch als verbindend, leidenschaftlich und stets nah an den Fans.

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FIFA-Maskottchen: Clutch ist ein amerikanischer Weisskopfseeadler.Bild: www.imago-images.de
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