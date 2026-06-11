Maple, Zayu und Clutch – das sind die Maskottchen der WM 2026
Es ist schon Tradition, dass es an einer Fussball-WM mindestens ein Maskottchen gibt. Neu ist, dass es dieses Jahr gleich drei davon gibt. Da die WM in drei unterschiedlichen Ländern gemeinsam ausgetragen wird, wurden dafür auch drei offizielle Figuren vorgestellt. Die Figuren sind ein Elch (Kanada), ein Jaguar (Mexiko) und ein Weisskopfseeadler (USA) – gemeinsam stehen sie gemäss FIFA für «Einheit, Vielfalt und die gemeinsame Begeisterung für den Fussball».
Maple – der Elch aus Kanada
Maple ist leidenschaftlicher Torhüter des Trios. Die FIFA beschreibt ihn als Street-Style-Künstler und Musikfan – einen Charakter, der Kreativität, Beharrlichkeit und Individualität vereint.
Zayu – der Jaguar aus Mexiko
Zayu übernimmt die Rolle des Stürmers – er ist, gemäss FIFA, ein Symbol für die lange Tradition und die lebendige Kultur des Landes. Sein Name ist von Einheit, Stärke und Freude abgeleitet. Als Jaguar aus dem Dschungel im Süden Mexikos steht er für die lange Tradition und die lebendige Kultur des Landes.
Clutch – der Weisskopfseeadler aus den USA
Clutch ist der Mittelfeldspieler und der Kapitän des Trios. Als Weisskopfseeadler erkundet er mit Abenteuerlust, Neugier und Zuversicht die Vereinigten Staaten. Die FIFA beschreibt Clutch als verbindend, leidenschaftlich und stets nah an den Fans.