Fussball international mit u.a. Dortmund, Milan und Arsenal

Dortmund verliert erneut, Kane auf Rekordjagd +++ Milan sichert Remis in Extremis

Bundesliga

Damstadt – Mainz 0:0

Die erste Halbzeit im Merck-Stadion am Böllenfalltor bot für die Fans wenig Spektakel. Erst in der zweiten Halbzeit schalteten beide Teams einen Gang höher und kamen insbesondere in der Schlussphase zu Chancen – das Duell im Tabellenkeller endete mit einem torlosen 0:0.

Darmstadt - Mainz 05 0:0.

17'810 Zuschauer.

Bemerkungen: Darmstadt ohne Stojilkovic (nicht im Aufgebot). Mainz 05 ohne Widmer und Fernandes (beide Ersatz).

Augsburg – Hoffenheim

Wout Weghorst brachte die Hoffenheimer in der ersten Halbzeit in Führung, ehe Ermedin Demirovic knapp 30 Minuten später auf 1:1 stellte. Demirovic beendete Hoffensheims eindrückliche Serie von fünf Siegen in Serie auf fremden Terreain.

Das Skore geriet aber in den Hintergrund, als sich in der 57. Minute ein Fan wegen eines Böllerwurfs in medizinische Behandlung begeben und die Partie unterbrochen werden musste.

Weghorst trifft zum zwischenzeitlichen 1:0 für Hoffenheim. Video: streamja

Für die Augsburger kamen die beiden Schweizer Kevin Mbabu (ab der 82. Minute) und Ruben Vargas (bis zur 77. Minute) zum Einsatz. Vargas verpasste in der 12. Minute das 1:0 per Kopf nur knapp.

Augsburg - Hoffenheim 1:1 (0:1).

28'260 Zuschauer.

Tore: 23. Weghorst 0:1. 53. Demirovic 1:1.

Bemerkungen: Augsburg mit Mbabu (ab 82.) und Vargas (bis 77.).

Bayern – Heidenheim 4:2

Harry Kane steuert in der elften Runde der Bundesliga eine weitere Doublette zum neunten Sieg von Bayern München bei. Kane, der Nachfolger von Robert Lewandowski im Sturmzentrum von Bayern München, erzielte beim 4:2-Heimsieg gegen Heidenheim seine Ligatore 16 und 17.

Kane netzte in der 14. und 44. Minute jeweils auf Vorlage des ebenso formstarken Leroy Sané ein. Das 1:0 markierte der englische Angreifer mit einem platzierten Schuss aus der Drehung, das 2:0 mit einem schwierigen Kopfball nach einem Corner.

Harry Kane ist in München auf Rekordjagd. Bild: keystone

Eingetütet war der Sieg gegen den aufmüpfigen Aufsteiger mit Kanes Doppelpack noch nicht. Begünstigt durch einen schlimmen Fehlpass von Kim Min-Jae glichen die Gäste, die den Münchenern schon im Frühjahr 2019 beim knappen 4:5 im deutschen Cup die Stirn geboten hatten, Mitte der zweiten Halbzeit durch einen Doppelschlag von Tim Kleindienst und Jan-Niklas Beste noch einmal aus. Erst Raphael Guerreiros 3:2 brachte die Vorentscheidung.

Nach elf Runden übertrifft Kane die Bundesliga-Rekordwerte von seines polnischen Vorgängers, den sie in München vor Kanes Ankunft in diesem Sommer ein Jahr lang schmerzlich vermisst hatten. Lewandowski war 2019/20 in seiner besten Saison in der gleichen Zeitspanne auf 16 Tore gekommen, Gerd Müller 1968 auf 15. In der Vorsaison waren Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku mit 16 Treffern die Torschützenkönige.

Jan-Niklas Bestes Ausgleich in der 70. Minute liess Heidenheim von einer Sensation träumen. Video: streamja

Bayern München - Heidenheim 4:2 (2:0).

75'000 Zuschauer.

Tore: 14. Kane 1:0. 44. Kane 2:0. 67. Kleindienst 2:1. 70. Beste 2:2. 72. Guerreiro 3:2. 85. Choupo-Moting 4:2.

Stuttgart – Dortmund 2:1

Im Spitzenspiel der Runde bezog Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart nach dem 0:4 gegen Bayern München seine zweite Niederlage in Folge. Der nach seiner Verletzungspause eingewechselte Serhou Guirassy verwandelte in der 83. Minute einen Penalty zum 2:1, den der zuvor bärenstarke Gregor Kobel mit einem Foul an Silas verursacht hatte. Für Guirassy war es der 15. Treffer im neunten Spiel.

In der Anfangsphase hatte Kobel gegen Chris Führich noch als erster BVB-Torhüter seit zehn Jahren in der Bundesliga einen Penalty pariert. Auch sonst war der Schweizer Nationalkeeper bei den gemessen an den Chancen und Spielanteilen überraschend deutlich unterlegenen Dortmundern bis zur missratenen Intervention gegen Silas mit Abstand der beste Akteur auf dem Platz.

In personeller Hinsicht erlebte der BVB ebenfalls einen unglücklichen Samstag. Nach weniger als einer halben Stunde beklagte der der Beinahe-Meister der letzten Saison den verletzungsbedingten Ausfall von Mats Hummels. Der 34-jährige Verteidiger würde in den kommenden Tagen nach längerem Unterbruch wieder zum Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft gehören. Eine Diagnose lag am Samstag zunächst nicht vor

Undav gleicht für Stuttgart aus. Video: streamja

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 2:1 (1:1).

55'000 Zuschauer.

Tore: 36. Füllkrug 0:1. 42. Undav 1:1. 83. Guirassy (Penalty) 2:1.

Bemerkungen: Stuttgart mit Stergiou (ab 88.). Dortmund mit Kobel. 11. Kobel (Dortmund) hält Penalty von Führich.

Bochum – Köln

Premier League

Wolverhampton – Tottenham 2:1

Fünf Tage nach der ersten Saisonniederlage gegen Chelsea (1:4) musste Tottenham in der Premier League einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Die personell geschwächte Mannschaft von Trainer Ange Postecoglou unterlag bei den Wolverhampton Wanderers durch zwei Gegentore in der Nachspielzeit 1:2.

Lemina schiesst die Wolves zum Sieg. Video: streamja

Pablo Sarabia (91.) mit einem sehenswerten Volley und Mario Lemina (97.) drehten die Partie für die Wolves, nachdem Brennan Johnson bereits in der 3. Minute für die Gäste getroffen hatte. Wegen Verletzungen und Sperren mussten die Spurs unter anderem ohne den länger verletzten Regisseur James Maddison sowie die Verteidiger Micky van de Ven, Cristian Romero und Destiny Udogie auskommen.

Damit kann Manchester City am Sonntag mit einem Sieg gegen Chelsea seine Tabellenführung ausbauen.

Manchester United – Luton 1:0

Nach der bitteren Niederlage in der Champions League gegen Kopenhagen fand Manchester United in der Premier League wieder auf die Siegesstrasse zurück. Lindelöf traf in der 59. Minute zum 1:0-Siegtor. Dank dem Sieg springt Manchester United auf den sechsten Platz und hat die internationalen Plätze wieder im Blick.

Manchester United - Luton Town 1:0 (0:0).

Tor: 59. Lindelöf 1:0.

Luton Torhüter Kaminski mit starker Parade Video: streamja

Arsenal – Burnley 3:1

Zeki Amdounis Torflaute beim Premier Ligisten Burnley dauert an. Die Londoner liessen gegen die Nordengländer nichts anbrennen und gewannen mit Toren von Trossard, Saliba und Sintschenko mit 3:1.

Arsenal - Burnley 3:1 (1:0).

Tore: 45. Trossard 1:0. 54. Brownhill 1:1. 57. Saliba 2:1. 74. Sintschenko 3:1.

Bemerkungen: Burnley mit Amdouni (bis 80.). 83. Rote Karte gegen Fabio Vieira (Arsenal)

Bournemouth – Newcastle

Serie A

Lecce – Milan 2:2

Lecce und Milan trennen sich in einer umkämpften Partie 2:2. Nachdem Milan in der ersten Halbzeit mit Toren von Giroud und Reijnders 2:0 vorlegte, konnte Lecce bis in die 70. Minute ausgleichen. In der hektischen Schlussphase kassierte Milans Giroud eine rote Karte und Piccoli schoss für Lecce den vermeintlichen Siegtreffer. Weil das Tor wegen eines vorangegangenen Foulspiels aberkannt wurde, blieb es beim 2:2.

Der Schweizer Nati-Spieler Okafor wurde bei den Rossoneri in der 10. Minute eingewechselt. Bild: keystone

Lecce - AC Milan 2:2 (0:2).

Tore: 28. Giroud 0:1. 35. Reijnders 0:2. 66. Sansone 1:2. 70. Banda 2:2.

Bemerkungen: AC Milan mit Okafor (ab 10.). 93. Rote Karte gegen Giroud (AC Milan).

Juventus – Cagliari

Ligue 1

Reims – PSG

La Liga

Real Madrid – Valencia

Rayo Vallecano – Girona 1:2

Der FC Girona wird die Tabelle in der spanischen Liga auch nach der 13. Runde anführen. Die Überraschungsmannschaft von Trainer Miguel Angel Sanchez Muñoz fuhr mit einem 2:1-Sieg bei Rayo Vallecano den elften Sieg ein.

Dank Savios Siegtreffer grüsst Girona in Spanien weiterhin von der Tabellenspitze. Video: streamja

Nach frühem Rückstand drehten Topskorer Artem Dowbyk und Spektakelmacher Savio Moreira de Oliveira das Spiel zugunsten des Heimteams aus dem Madrider Stadtviertel Vallecas, das seit 2017 zu 44,3 Prozent der City Football Group gehört, dem Konglomerat des Champions-League-Siegers Manchester City.