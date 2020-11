Sport

So wunderbar sarkastisch kann nur José Mourinho die Länderspiel-Pause zusammenfassen

Am kommenden Samstag spielen die Tottenham Hotspur in der Premier League gegen Manchester City. An eine seriöse Vorbereitung ist allerdings nicht zu denken, da bei den beiden Topteams praktisch alle wichtigen Spieler mit der Nationalmannschaft unterwegs sind und erst im Verlauf der Woche nach London und Manchester zurückkehren.

Tottenham-Trainer José Mourinho hat derzeit eine Trainingsgruppe, die bloss 6 Spieler umfasst. Der Portugiese ist dementsprechend genervt – und verschafft sich mit einem sarkastischen Post auf Instagram Luft.

«Eine wunderbare Fussball-Woche. Riesige Emotionen in den Länderspielen, grossartige Freundschaftsspiele und totale Sicherheit. Covid-Test-Resultate, nachdem die Matches gespielt wurden. Irgendwelche Leute rennen auf dem Platz umher, während Teameinheiten stattfinden und vieles mehr. Nach einem weiteren Training mit nur 6 Spielern ist es jetzt an der Zeit, dass ich mich um mich selbst kümmere.»

Während der Nations League kam es zu diversen Coronavirus-Fällen, was für zunehmend Kritik sorgte. Zwei am Samstag in der Partie gegen Deutschland eingesetzte ukrainische Spieler sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Heute soll die arg dezimierte ukrainische Mannschaft gegen die Schweiz antreten. Ob die Partie tatsächlich stattfinden kann, ist aber am Dienstagmorgen noch nicht sicher. Weitere Resultate von Coronatests werden es entscheiden. Kann die Ukraine nicht antreten, droht eine Forfait-Niederlage.

Ähnliches ereignete sich bereits am Sonntag. Da musste die Partie zwischen Norwegen und Rumänien abgesagt werden, weil der norwegische Gesundheitsminister die gesamte Mannschaft nach dem positiven Coronatest eines Spielers in Quarantäne setzte und so die Ausreise nach Rumänien verhinderte. Als Konsequenz droht, dass die UEFA Rumänien einen Forfait-Sieg zuspricht und Norwegen dadurch den Aufstieg in Gruppe A der Nations League verpasst.

Die gute Nachricht für alle, die sich wie Mourinho ab der Natipause enervieren: Es ist die letzte bis im März 2021.

