«Eigentlich ist es aufgegangen»: Das sagen Nati-Trainer Yakin und Co. nach dem Katar-Remis

«Es schmerzt extrem. Wir waren zu wenig effizient bei den Chancen, die wir herausgespielt haben, und wurden am Ende nicht für unseren Aufwand belohnt. So ist es im Fussball halt: Wenn du sie nicht machst, kriegst du sie.



Sie haben es gut verteidigt und brachten immer noch irgend

wie ein Bein dazwischen oder der Goalie konnte sich auszeichnen. Eigentlich ist es aufgegangen von der Art und Weise, wie wir es erwartet haben. Aber bei einer knappen 1:0-Führung kommt irgendwann die Müdigkeit, es wird wärmer und der Gegner glaubt immer stärker daran. Dann haben sie uns im richtigen Zeitpunkt erwischt, wo wir nicht mehr reagieren konnten.



Wir hatten das Spiel eigentlich unter Kontrolle, aber in den letzten Minuten hat etwas die Cleverness gefehlt und wir haben den Ball einige Male unnötig hergegeben. Daraus müssen wir unsere Lehren ziehen.»