Wayne Rooney wurde fünfmal englischer Meister – zusätzliche Titel will er nachträglich nicht zugesprochen bekommen. bild: imago/Sportimage

Wayne Rooney will ManCitys Titel nicht – diese Strafe fordert er

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Manchester City wurde in 114 von 115 Anklagepunkten wegen Verstössen gegen die Finanzvorschriften der Premier League für schuldig befunden. Der Klub, der sich im Besitz der Herrscherfamilie von Abu Dhabi befindet, solle diese Verstösse zwischen 2009 und 2018 begangen haben. Eine mögliche Strafe könnte die Aberkennung der in dieser Phase gewonnenen Titel sein. Dabei handelt es sich um drei Meisterschaften und fünf Cupsiege.

In zwei Fällen könnte davon Manchester United profitieren, da die Red Devils in der Premier League 2011/12 – die Älteren erinnern sich wohl noch an das Tor von Sergio «Agüerooooo» – und 2017/18 hinter dem Stadtrivalen Zweite wurden. Geht es nach United-Legende Wayne Rooney, sollte sein Ex-Klub die Titel aber nicht gutgeschrieben bekommen.

«Ich würde mich damit nicht wohlfühlen, nun eine weitere Premier-League-Medaille zu akzeptieren», sagt der 40-Jährige im Podcast «Stick to United» und führt mit Bezug auf die Saison 2011/12 aus: «Wir haben es nicht verdient. Wir haben nicht genug dafür getan, in dieser Saison Meister zu werden.» ManUnited verspielte damals in den letzten vier Runden unter anderem aufgrund einer Niederlage im Direktduell einen Vorsprung von vier Punkten und hatte am Ende nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz das Nachsehen.

Rooney versetzte sich in die Lage der damaligen City-Profis und sagte: «Wenn nun rauskommen würde, dass Manchester United dasselbe getan hat, ohne dass wir Spieler davon wussten, und mir die Premier-League-Medaillen weggenommen würden, wäre ich am Boden zerstört.» Es sei zwar möglich, dass Manchester City die Titel nun aberkannt würden, doch würde Rooney nicht nachrücken wollen. «Wir haben es als Team nicht verdient, weil wir offensichtlich nicht Erster wurden.»

Der langjährige Stürmer von Manchester United widerspricht dabei auch seinen alten Mitspielern Rio Ferdinand und David de Gea, die vorgeschlagen hatten, dass sie nachträglich zum Meister erklärt würden. «Ich bin glücklich mit den fünf Titeln, die ich gewonnen habe. Ich möchte nicht 15 Jahre später eine Medaille bekommen, weil City betrogen hat», stellt Rooney klar. Dennoch fordert er eine harte Strafe für den Stadtrivalen.

«Ich würde ManCity in die tiefstmögliche Liga packen und ihnen für die nächsten drei, vier Jahre klare Obergrenzen setzen, was ihre Ausgaben betrifft», sagt Rooney. Sollte der neureiche Klub nämlich lediglich in die zweitklassige Championship zwangsrelegiert werden, würde dieser wohl sofort wieder aufsteigen. Anders würde dies wohl aussehen, wenn Manchester City in die vierthöchste Liga runter müsste. «Wenn man ihnen in den nächsten drei Jahren jeweils 20 Punkte abziehen würde, würden ihre Spieler nicht dort bleiben wollen. Bei einer Championship-Saison könnte man sie womöglich überreden», glaubt Rooney.

So war dies zum Beispiel bei Juventus Turin, das zur Saison 2006/07 in die Serie B zwangsrelegiert wurde, aber trotzdem auf Stars wie Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, Alessandro Del Piero oder David Trezeguet zählen konnte.

Eine ähnliche Strafe wäre in den Augen von Wayne Rooney im Falle von Manchester City nicht genug. «Ich würde die Strafe so hart wie möglich machen.» (nih)