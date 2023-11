Europa League: Rieder trifft herrlich für Rennes

Fabian Rieder trifft in der Europa League. Bild: IMAGO / PanoramiC

Rieder mit Traumtor bei Sieg von Rennes – Freiburg egalisiert Rekord

Mehr «Sport»

Europa League

» Alle Resultate in der Übersicht

Servette – Roma 0:1*

Sheriff Tiraspol – Slavia Prag 1:1*

Bericht folgt nach Spielende.

Freiburg – Olympiakos 5:0

Der SC Freiburg egalisierte beim 5:0 gegen Olympiakos Piräus den vor drei Wochen gegen Backa Topola aufgestellten Europacup-Vereinsrekord. Als dreifacher Torschütze feiern lassen konnte sich der Österreicher Michael Gregoritsch.

Freiburg - Olympiakos Piräus 5:0 (4:0)

SR Peljto (BUH).

Tore: 3. Gregoritsch 1:0. 8. Gregoritsch 2:0. 36. Gregoritsch 3:0. 42. Sildillia 4:0. 76. Doan 5:0.

Maccabi Haifa – Rennes 0:3

Fabian Rieder qualifiziert sich mit Stade Rennes in der 5. Runde der Europa League vorzeitig für die K.o.-Runde. Rieder kam beim ungefährdeten 3:0 von Rennes gegen Maccabi Haifa in Budapest nach einer guten Stunde in die Partie und erzielte in der Nachspielzeit den Endstand per Freistoss.

Maccabi Haifa - Rennes 0:3 (0:1)

SR Fesnic (ROU).

Tore: 29. Terrier 0:1. 48. Gouiri 0:2. 93. Rieder 0:3.

Bemerkung: Rennes mit Rieder (ab 62.).

Conference League

» Alle Resultate in der Übersicht

Bodö/Glimt – Lugano 5:2

Besiktas – Brügge 0:5

Derweil bleibt Brügge als Leader dieser Gruppe ungefährdet. Die Belgier deklassieren Besiktas Istanbul auswärts gleich mit 5:0. Der Brasilianer Igor Thiago brillierte mit zwei Toren.