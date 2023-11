Verteidigen, was ist das? Lugano geht bei Bodö/Glimt gleich mit 2:5 unter

Zum Abschluss der Gruppenphase spielt Lugano in zwei Wochen in Zürich gegen Besiktas Istanbul, das noch sieglose Schlusslicht der Gruppe.

Bodö zeigte sich sehr viel effizienter als Lugano. Dabei profitierte der norwegische Meister auch von Unzulänglichkeiten in der Tessiner Defensive. Die ersten beiden Gegentore in der 40. und 52. Minute fielen nach einem Fehlpass von Albian Hajdari respektive nach einer ungenügenden Befreiung im eigenen Strafraum von Jonathan Sabbatini. Dass zwei der vier Gegentore nach von Kreshnik Hajrizi abgefälschten Schüssen fielen, passte zum glücklosen Auftritt der Mannschaft von Trainer Mattia Croci-Torti.

Der FC Lugano ging im hohen Norden Norwegens nach einer defensiv unzureichenden Leistung unter. Das 2:5 ist ein brutales Resultat, weil es die Bemühungen der Luganesi nicht zum Ausdruck bringt. Speziell in der ersten halben Stunde zeigten sie sich unbeeindruckt von den Minus 4 Grad und dem kalten Wind. Sie diktierten das Spielgeschehen und vergaben zwei, drei gute Torchancen, bevor Bodö/Glimt kurz vor der Pause gegen den Spielverlauf zum 1:0 traf. Nach der Pause erhöhte der norwegische Meister bis in die 66. Minute vorentscheidend auf 3:0.

Der FC Lugano scheidet nach der Gruppenphase aus der Conference League aus. Die Tessiner unterliegen in der vorletzten Runde bei Bodö/Glimt 2:5 und haben keine Chance mehr auf das Weiterkommen.

Kalte Temperaturen, hitzige Angelegenheit auf dem Platz: Fussball am norwegischen Polarkreis.

Saison 2022/23: Der FC Basel gewinnt das Rückspiel in Nizza 2:1 nach Verlängerung und steht erstmals im Conference-League-Halbfinal. Dort scheitert er gegen die Fiorentina, die kurz vor dem Penaltyschiessen des Rückspiels das entscheidende Tor schiesst.

