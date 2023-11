Fabian Rieder trifft in der Europa League. Bild: www.imago-images.de

Rieder mit Traumtor bei Sieg von Rennes – Leverkusen und Liverpool im Achtelfinal

Mehr «Sport»

Europa League

» Alle Resultate in der Übersicht

Servette – Roma 1:1

Sheriff Tiraspol – Slavia Prag 2:3

Slavia Prag leistete am Ende doch noch Schützenhilfe für Servette. Nachdem die Tschechen auswärts bei Sheriff Tiraspol zuerst ihrerseits eine Führung aus der Hand gaben, drehten sie das Spiel spät in der zweiten Halbzeit. In der 78. Minute Traf Christos Zafeiris zum 2:2-Ausgleich. Und in der fünften Minute der Nachspielzeit verwertete Muhamed Tijani einen Elfmeter zum 2:3-Endstand. So kann Servette von Tiraspol nicht mehr überholt werden, während Prag auf bestem Weg zum Gruppensieg ist.

Sheriff Tiraspol - Slavia Prag 2:3 (1:1)

SR Ciochirca (AUT).

Tore: 19. Jurecka 0:1. 45. Tovar 1:1. 56. Mbekeli 2:1. 78. Zafeiris 2:2.95. Tijani (Penalty) 2:3.

Freiburg – Olympiakos 5:0

Der SC Freiburg egalisierte beim 5:0 gegen Olympiakos Piräus den vor drei Wochen gegen Backa Topola aufgestellten Europacup-Vereinsrekord. Als dreifacher Torschütze feiern lassen konnte sich der Österreicher Michael Gregoritsch.

Freiburg - Olympiakos Piräus 5:0 (4:0)

SR Peljto (BUH).

Tore: 3. Gregoritsch 1:0. 8. Gregoritsch 2:0. 36. Gregoritsch 3:0. 42. Sildillia 4:0. 76. Doan 5:0.

Maccabi Haifa – Rennes 0:3

Fabian Rieder qualifiziert sich mit Stade Rennes in der 5. Runde der Europa League vorzeitig für die K.o.-Runde. Rieder kam beim ungefährdeten 3:0 von Rennes gegen Maccabi Haifa in Budapest nach einer guten Stunde in die Partie und erzielte in der Nachspielzeit den Endstand per Freistoss.

Maccabi Haifa - Rennes 0:3 (0:1)

SR Fesnic (ROU).

Tore: 29. Terrier 0:1. 48. Gouiri 0:2. 93. Rieder 0:3.

Bemerkung: Rennes mit Rieder (ab 62.).

Liverpool – LASK 4:0

Der FC Liverpool gab sich zuhause gegen den Linzer ASK aus Österreich überhaupt keine Blösse. Bereits nach 15. Minuten führten die Engländer dank eines Doppelschlags von Luis Diaz und Cody Gapko mit 2:0. Nach der Pause konnte Mohamed Salah vom Penaltypunkt nachlegen. In der Nachspielzeit war es abermals Gapko, der für den Schlusspunkt sorgte.

Liverpool - Linz 4:0 (2:0)

SR Schnyder (SUI).

Tore: 12. Diaz 1:0. 16. Gakpo 2:0. 51. Salah (Penalty) 3:0. 92. Gakpo 4:0.

Häcken – Leverkusen 0:2

Leverkusen-Trainer Xabi Alonso verzichtete beim Auswärtsspiel in Göteborg auf einige Stammkräfte. So sass auch Nati-Captain Granit Xhaka nur auf der Bank. Von dort sah er, wie Bayer Leverkusen mit dem schwedischen Gegner trotzdem keine Mühe bekundete. Nach einer Viertelstunde stellte Victor Boniface die Weichen auf Sieg. In der 74. Minute machte Patrik Schick den Deckel drauf. Damit sicherte sich Bayer bereits den Gruppensieg und damit die Achtelfinalqualifikation.

Häcken Göteborg - Leverkusen 0:2 (0:1)

SR Weinberger (AUT)

Tore: 14. Boniface 0:1. 74. Schick 0:2.

Bemerkungen: Leverkusen ohne Xhaka (Ersatz).

Marseille – Ajax 4:3

Ein Sieben-Tore-Spiel gab es in Marseille zwischen den Südfranzosen und Ajax Amsterdam. Zum Matchwinner beim 4:3-Heimsieg avancierte Pierre-Emerick Aubameyang mit drei Toren, darunter einen Fallrückzieher und dem entscheidenden 4:3 mittels Penalty in der 93. Minute. Marseille steht damit in der K.o.-Runde, Ajax kann bestenfalls noch in die Conference League kommen.

Conference League

» Alle Resultate in der Übersicht

Bodö/Glimt – Lugano 5:2

Besiktas – Brügge 0:5

Derweil bleibt Brügge als Leader dieser Gruppe ungefährdet. Die Belgier deklassieren Besiktas Istanbul auswärts gleich mit 5:0. Der Brasilianer Igor Thiago brillierte mit zwei Toren. (abu/sda)