Nach dem WM-Auftakt offenbar entlassen: Tunesiens Trainer Sabri Lamouchi. Bild: keystone

Fatale 1:5-Pleite gegen Schweden – Tunesien soll Trainer entlassen haben

Mehr «Sport»

Knall während der WM! Der tunesische Fussballverband soll nach der heftigen 1:5-Auftaktpleite gegen Schweden Nationaltrainer Sabri Lamouchi noch während des Turniers entlassen haben. Dies berichtet der tunesische Journalist Romain Molina, der unter anderem für die «New York Times», den «Guardian» oder die BBC schreibt, auf X. «Es ist aus für Sabri Lamouchi als Chef der tunesischen Auswahl», schrieb er kurz und knapp.

Matteo Trabelsi, ein anderer Journalist aus Tunesien, schreibt:

«Mit Romain Molina hatte ich bereits über das Verhalten von Sabri Lamouchi in der tunesischen Kabine und seine mangelnde Fähigkeit gesprochen, die Mannschaft hinter sich zu vereinen. Damals wurde uns vorgeworfen, zu lügen und die Gruppe destabilisieren zu wollen. Das Ergebnis: Nach dem ersten Gruppenspiel wurde er entlassen. Bravo, Trainer. Aber wahrscheinlich sind natürlich wieder die Journalisten schuld.»

Erst fünf Spiele im Amt

Eine offizielle Bestätigung seitens des tunesischen Verbands steht noch aus. Demnach soll heute noch eine Krisensitzung stattfinden. Der tunesische Radiosender Mosaïque FM berichtet, dass der ehemalige Nationalspieler Wahbi Khazri interimsweise bis zum Ende der Weltmeisterschaft einspringen soll. Der ehemalige Premier-League-Spieler ist erst 35-jährig und hat seine Karriere im Dezember 2025 beendet.

Dass es bei Tunesien kriselt, ist nicht neu. Beim letzten Test vor der WM gab es mit einem 0:5 gegen Belgien schon eine Klatsche. Lamouchi hat das Amt als Nationaltrainer erst im Januar 2026 übernommen. In fünf Spielen konnte er nur einmal gewinnen, bei einem 1:0 zum Auftakt seiner Amtszeit gegen Haiti. (abu)