Fatale 1:5-Pleite gegen Schweden – Tunesien soll Trainer entlassen haben
Knall während der WM! Der tunesische Fussballverband soll nach der heftigen 1:5-Auftaktpleite gegen Schweden Nationaltrainer Sabri Lamouchi noch während des Turniers entlassen haben. Dies berichtet der tunesische Journalist Romain Molina, der unter anderem für die «New York Times», den «Guardian» oder die BBC schreibt, auf X. «Es ist aus für Sabri Lamouchi als Chef der tunesischen Auswahl», schrieb er kurz und knapp.
C'est la fin pour Sabri Lamouchi à la tête de la sélection tunisienne 🇹🇳— Romain Molina (@Romain_Molina) June 15, 2026
Matteo Trabelsi, ein anderer Journalist aus Tunesien, schreibt:
Avec @Romain_Molina, on avait évoqué le comportement de Lamouchi dans le vestiaire 🇹🇳 et sa faible capacité à mobiliser. On nous a accusé de mentir pour déstabiliser le groupe. Résultat : viré après le premier match de poule. Bravo coach, ça doit être la faute des journalistes.— Matteo Trabelsi (@TrabelsiMt) June 15, 2026
Erst fünf Spiele im Amt
Eine offizielle Bestätigung seitens des tunesischen Verbands steht noch aus. Demnach soll heute noch eine Krisensitzung stattfinden. Der tunesische Radiosender Mosaïque FM berichtet, dass der ehemalige Nationalspieler Wahbi Khazri interimsweise bis zum Ende der Weltmeisterschaft einspringen soll. Der ehemalige Premier-League-Spieler ist erst 35-jährig und hat seine Karriere im Dezember 2025 beendet.
Dass es bei Tunesien kriselt, ist nicht neu. Beim letzten Test vor der WM gab es mit einem 0:5 gegen Belgien schon eine Klatsche. Lamouchi hat das Amt als Nationaltrainer erst im Januar 2026 übernommen. In fünf Spielen konnte er nur einmal gewinnen, bei einem 1:0 zum Auftakt seiner Amtszeit gegen Haiti. (abu)