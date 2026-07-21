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WM 2026: Pilot spielt argentinischen Fans einen fiesen Streich

Video: watson

Das ganze Flugzeug meinte, Argentinien hat gewonnen: Doch der Pilot spielte einen Streich

Spanien gewann am Sonntag den WM-Final gegen Argentinien. Einige argentinische Fans in einem Flugzeug dachten trotzdem für einige Sekunden, dass sie den Titel verteidigen konnten. Es handelte sich aber um einen Scherz des Piloten.
21.07.2026, 17:1921.07.2026, 17:40

Es war ein knapper WM-Final am Sonntag zwischen Spanien und Argentinien. Schlussendlich konnten sich die deutlich stärkeren Spanier in der Verlängerung mit 1:0 durchsetzen.

Während die Partie in den USA lief, war ein Flugzeug mit einigen argentinischen Fans unterwegs. Plötzlich meldete sich der Pilot aus dem Cockpit, welcher bereits wusste, wer den Final für sich entscheiden konnte. «Es war ein hart umkämpftes Spiel bis zum Schluss, einschliesslich der Verlängerung. Beide Mannschaften haben alles gegeben, aber leider kann nur ein Team das WM-Finale gewinnen», sagte der Pilot und fügte dann an: «Wir wollten unseren argentinischen Freunden gratulieren.» Ein Video zeigt, wie ein Grossteil des Flugzeugs vor Freude eskaliert.

Video: watson

Wenige Sekunden später aber die ganz grosse Ernüchterung. Durch die Lautsprecher ist der Pilot erneut zu hören: «Spanien hat gewonnen.» Plötzlich kehrt Ruhe ein und die Enttäuschung bei den Passagieren ist riesig.

Wohin der Flieger geflogen ist und um welche Fluggesellschaft es sich handelt, ist nicht bekannt. Mehrere Medien berichten allerdings, dass der Pilot aus Spanien kommt. Kritisiert wird dieser von argentinischen Medien. So schrieb die «La Voz del Interior» von einem geschmacklosen Scherz. (riz)

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