Drei Tore und ein Assist: Johan Manzambi brillierte in der Gruppenphase. Bild: keystone

«Müller, Mbappé, Manzambi»: Die internationale Presse feiert Nati-Juwel

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Wie schon gegen Bosnien-Herzegowina, als Johan Manzambi zwei Tore – inklusive des wichtigen Dosenöffners – zum 4:1-Sieg beisteuerte, wurde der 20-Jährige auch beim 2:1-Sieg gegen Kanada zum Matchwinner. Das ging auch an den internationalen Medien nicht vorbei.

Inhaltsverzeichnis Kanada Italien Deutschland England Spanien

Kanada

Im Land des Nati-Gegners blieben sie noch nüchtern. TSN titelte:

«Schweizer Flügelspieler Manzambi macht das Maximum aus seinem Startelfeinsatz gegen Kanada.»

Italien

Euphorischer klang es da schon bei unserem südlichen Nachbarn. Die Gazzetta Dello Sport geriet ob Johan Manzambi regelrecht ins Schwärmen:

«Yakin gelang die Umstellung: Er kann Manzambi nun nicht mehr aus der Startformation nehmen – den Vorbereiter des ersten Treffers von Vargas und Torschützen zum 2:0. Der Rest des Teams ist nicht auf dem Niveau des Offensivspielers, der mit seinen zwanzig Jahren die Weltmeisterschaft verzaubert.



Dank Manzambi, der äusserst beweglich, schnell und direkt ist und über Torgefährlichkeit verfügt, hat die Verjüngung der Nati begonnen.»

Bild: gazzetta dello sport

Deutschland

In Deutschland, dessen Bundesliga Manzambi in Diensten des SC Freiburg verzückt, war die Begeisterung ebenfalls gross. Die Sportschau titelte:

«Manzambi zaubert erneut.»

Der Spiegel strich hingegen die Parallelen zum deutschen Stürmer Deniz Undav, der in den ersten beiden WM-Spielen ebenfalls als Joker überzeugt hatte, heraus:

«So wie in Deutschland über eine Beförderung Deniz Undavs geredet wird, so war in der Schweiz Johan Manzambi das grosse Thema. Der Schweizer Trainer Murat Yakin kam gegen Kanada gar nicht mehr umhin, den 20-Jährigen in die Startelf zu hieven. Seine Kreativität und seine Tiefenläufe sollten die Schweiz tragen. Und so kam es dann auch.



Zum Topfavoriten hat sich keine der Mannschaften gemausert, so ehrlich muss man sein. Aber: Gegen die erfahrene Schweiz mit dem frechen Manzambi spielt keiner gern.»

bild: spiegel.de

Und in die ganz grosse Schublade griff die Bild mit ihrem Titel:

«Müller, Mbappé, Manzambi!»

Hintergrund ist die Tatsache, dass das Nati-Juwel nach Thomas Müller und Kylian Mbappé erst der dritte Spieler im Alter von höchstens 20 Jahren in diesem Jahrtausend ist, der an einer Weltmeisterschaft mindestens vier Torbeteiligungen hat.

Bild: bild.de

England

In den englischen Medien findet der Schweizer Erfolg nicht ganz so viel Beachtung. Doch bei The Athletic, das zwar zur US-Zeitung «New York Times» gehört, aber gerade im Fussball viele englische Autoren beschäftigt, wird Manzambis Leistung an dieser WM hoch eingeschätzt – wenn auch nicht ohne leise Kritik:

«Die Schweiz wird wahrscheinlich nicht weit im Turnier kommen, verfügt aber über genügend hochkarätige Spieler, um für Probleme zu sorgen. Mit Granit Xhaka, der das Spiel aus der Tiefe heraus bestimmt, Vargas' Erfahrung auf den Aussenbahnen, Breel Embolos energischen Vorstössen und Manzambis rasender Schnelligkeit sind sie gefährlich.



Manzambi mangelt es zwar noch an Feinschliff, doch mit drei Toren in drei Spielen ist er einer der aufstrebenden Stars dieser WM.»



Video: watson/hanna dedial, elena maria müller

Spanien

Richtig angetan von Manzambis Leistung gegen Kanada, bei der er ein Tor erzielte und ein weiteres vorbereitete, zeigten sich die Medien in Spanien. Die Zeitung Diario AS schwärmte:

«Shaqiri ist nicht da, Manzambi aber schon.»

«Weltmeisterschaften hinterlassen unvergessliche Geschichten, und diese wird unter anderem als die Weltmeisterschaft in Erinnerung bleiben, bei der Manzambi explodierte.



In der Schweiz neigt sich eine Generation dem Ende zu, der unter anderem Xherdan Shaqiri angehörte. An diesen erinnert sich das neutrale Publikum sehr gerne, weil er an grossen Turnieren besonders gut spielte und bei drei Weltmeisterschaften insgesamt fünf Tore erzielte. Nun, Manzambi hat bei seinem ersten Turnier bereits drei Tore geschossen. So ernst meint es dieser Junge.»

bild: as.com

Ähnlich klang es bei der Marca, die Manzambi als einzigem der 22 Spieler in der Startformation die höchstmögliche Bewertung von drei Sternen gab:

«Manzambi spielt gross auf und durchkreuzt Kanadas Pläne.»

(nih)