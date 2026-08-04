Oliver Baumann war an der Weltmeisterschaft nicht die Nummer eins Bild: keystone

«Es tat ihm schon leid»: Oliver Baumann enthüllt Telefonat mit Julian Nagelsmann

Oliver Baumann spricht erstmals offen über sein klärendes Telefonat mit Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der WM. Ausserdem blickt er auf seine Zukunft im DFB-Tor.

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Nationaltorhüter Oliver Baumann hat ein klärendes Gespräch mit Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann geführt, um über seine Degradierung zur Nummer 2 im DFB-Tor kurz vor WM-Beginn zu sprechen. «Es tat ihm schon leid, wie am Ende alles gelaufen ist», sagte der 36-Jährige laut «Bild» und «kicker» im österreichischen Seefeld, wo er sich mit der TSG Hoffenheim auf die neue Bundesliga-Saison vorbereitet.

«Ich habe mit Julian vor zehn Tagen gesprochen. Wir haben sowieso abgemacht, dass wir telefonieren. Dann haben wir eine knappe Stunde telefoniert. Das, was mir wichtig war, habe ich ihm alles gesagt.» Emotional sei das Gespräch nicht gewesen, «sondern ganz sauber. Damit ist das Thema sauber erledigt».

Nagelsmann hatte Baumann wenige Wochen vor der WM den Stammplatz entzogen. Stattdessen setzte er auf Manuel Neuer – obwohl der FC-Bayern-Keeper zuvor aus der DFB-Elf zurückgetreten war. Das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko endete für Deutschland im Sechzehntelfinale gegen Paraguay.

Baumann und Julian Nagelsmann telefonierten zusammen. Bild: www.imago-images.de

Baumann unter Klopp im DFB-Tor?

Nagelsmann verlor daraufhin seinen Job. Über seine Degradierung sagte Baumann: «Natürlich musste ich schlucken. Ich habe dieses grosse Ziel gehabt.» Phasenweise sei es nicht einfach gewesen und habe Energie gekostet. Baumann ergänzte: «Ich habe es aber geschafft, der Mannschaft viel Energie zu geben. Ich finde schon, dass ich von meiner Seite aus den Grundstein so gelegt habe, dass dem Erfolg nichts im Weg steht.»

Zu Nagelsmann habe er trotz allem weiterhin ein «sehr gutes Verhältnis», betonte er. «Da werden dann sportliche Entscheidungen akzeptiert und somit ist das Thema für mich abgehakt.»

Unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp will der Torhüter weiter für die DFB-Elf zur Verfügung stehen. Baumann sagte: «Ich freue mich auf alles, was in der Zukunft kommt, und freue mich auf neue Aufgaben. Wir haben bisher noch keinen Kontakt gehabt, aber für mich persönlich ändert sich nichts. Ich bin da, freue mich, wenn er sich meldet, und freue mich auf das, was kommt.» (riz/tonline)