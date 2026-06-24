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WM 2026: Ancelotti soll Brasilien zum sechsten Stern führen

Brazil head coach Carlo Ancelotti reacts during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Haiti in Philadelphia, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti möchte Brasilien zum sechsten Weltmeistertitel führen.Bild: keystone

Ruhepol im Rampenlicht: Ancelottis knifflige Titelmission mit Brasilien

Trainer-Ikone Carlo Ancelotti soll Brasiliens Sehnsucht stillen. Bisher versprüht die Seleção bei der WM keinen Glanz. Bringt ihn der Menschenfänger zurück? Sein Händchen für Stars ist beachtlich.
24.06.2026, 18:0524.06.2026, 18:05

Carlo Ancelotti hebt maximal die linke Augenbraue. Das kennt man von ihm seit Jahren. Ansonsten lässt sich Brasiliens Nationaltrainer von all dem Trubel rund um seine Mannschaft nicht ansatzweise aus der Ruhe bringen. Dieser Job sei für ihn ein «Privileg», stellte der Italiener erst kürzlich noch mal klar. Der erfahrene Coach wusste genau, worauf er sich einlässt, als er vor gut einem Jahr beim Rekordweltmeister anheuerte – und wie anspruchsvoll seine Mission bei diesem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko wird.

Ancelottis Auftrag sieht nicht weniger vor, als Brasilien den Glanz früherer Tage zurückzubringen, Anspruch und Wirklichkeit nach 24 Jahren ohne WM-Titel wieder zu vereinen. Bislang gelingt ihm das eher mässig. Entsprechend kritisch fielen zuletzt auch die Fragen der Journalisten aus. Doch Ancelotti wirkt unbeeindruckt – auch vor der in der Nacht auf Donnerstag anstehenden Partie in Miami gegen Schottland und dem Fernduell mit Marokko, das gegen Haiti spielt, um den Gruppensieg.

Brasilien fehlen die Weltstars von einst

«Wir müssen ruhig bleiben und uns auf unsere Arbeit konzentrieren», erklärte der 67-Jährige mit Blick auf die Hysterie, die sein Team traditionell umgibt. Die grössten Stars der jüngeren Vergangenheit der Seleção stehen längst nicht mehr auf dem Platz, sondern sitzen bei dieser WM auf der Tribüne: sei es Ronaldo, Ronaldinho, Kaka oder Roberto Carlos – allesamt wurden sie 2002 Weltmeister.

An ihre Strahlkraft reichen aus dem aktuellen Aufgebot, wenn überhaupt, nur Neymar und Vinicius Junior noch heran, der nun am Oberschenkel verletzte Raphinha mit Abstrichen. Ancelotti weiss das. Und dennoch wird er nicht müde, die Qualitäten seines Kaders hervorzuheben. Was soll er auch tun? In Brasilien wollen sie ohnehin nichts anderes hören. Der sechste WM-Titel bleibt das Ziel.

epa13050625 Brazil forward Vinicius Junior celebrates scoring a goal with teammates during the FIFA World Cup 2026 group stage match between Haiti and Brazil, Philadelphia, USA, 19 June 2026. EPA/SHAW ...
Vinicius Junior ist der wohl aktuell beste Brasilianer.Bild: keystone

Auf Klubebene alles abgeräumt

Beim Auftakt gegen Marokko (1:1) war der Gegner stark, die eigene Vorstellung dennoch mau. Gegen Haiti (3:0) wurden die Brasilianer ihrer Favoritenrolle gerecht, viel mehr aber auch nicht. Und jetzt? Gegen die leidenschaftlichen Schotten wird die Widerstandsfähigkeit, die Ancelotti von seinen Spielern fordert, vermutlich noch mehr gefragt sein als bisher.

Er sei erfahren genug, mit all dem Druck umzugehen, sagte Ancelotti kürzlich. Auf Klubebene hat er gewonnen, was es zu gewinnen gibt: Meistertitel in Italien, England, Frankreich, Spanien und Deutschland. Dazu gleich fünfmal die Champions League. Er trainierte die ganz Grossen: AC Mailand, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern München.

Auch Kroos schwärmte von Ancelotti

Und was noch mehr auffällt: Wie sehr ihn die vielen Stars, die er im Laufe der Jahre betreute, mit Lob überschütten. Ancelotti sei der beste Coach, den er je hatte, sagte etwa Vinicius Junior. Mit Brasiliens extrovertiertem Offensivstar arbeitete Ancelotti schon bei Real erfolgreich zusammen. Wenn einer weiss, wie der grösste Hoffnungsträger der Seleção bei dieser WM richtig anzupacken ist, dann vermutlich die Trainer-Ikone aus Italien. Ancelotti, der Menschenfänger.

UEFA Champions League Final 2024: Borussia Dortmund - Real Madrid 01.06.2024 Eder Militao Real Madrid, 3, Vinicius Junior Real Madrid, 7, Carlo Ancelotti Trainer Real Madrid sowie Toni Kroos Real Madr ...
Ancelotti wird auch von Toni Kroos gelobt.Bild: www.imago-images.de

Als «überragend» bezeichnete auch schon der ehemalige deutsche Nationalspieler Toni Kroos die gemeinsame Zeit mit Ancelotti in Madrid. Der Trainer treffe zwar immer die Entscheide, ihn interessiere aber auch die Meinung der Spieler, berichtete der Weltmeister von 2014 einst. Ancelotti selbst erklärte bereits mehrfach, wie wichtig es ihm sei, eine Nähe zu den Profis aufzubauen.

Bei Brasiliens kniffliger Titelmission ist Ancelotti nun besonders gefordert. Als Taktiker. Als Motivator. Als Ratgeber. Und als Ruhepol mitten im Rampenlicht. (riz/sda/dpa)

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