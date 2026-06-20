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Ronaldinho könnte bald ein grosses Comeback feiern

epa13021357 Former Brazilian player Ronaldinho reacts during an exhibition match in Caracas, Venezuela, 06 June 2026. Ronaldinho headlined a game before hundreds of children and teenagers from Petare, ...
Ronaldinho könnte bald auf den Fussballplatz zurückkehren.Bild: keystone

Elf Jahre nach seinem Rücktritt: Ronaldinho steht vor einem Sensations-Comeback

Brasilien-Legende Ronaldinho könnte einem Medienbericht zufolge bald wieder auf dem Platz stehen. Die Spur führt nach Italien.
20.06.2026, 14:0320.06.2026, 14:03

Der frühere Superstar Ronaldinho plant offenbar seine Rückkehr in den Profifussball. Der mittlerweile 46 Jahre alte Brasilianer will beim italienischen Drittligisten Ravenna FC einen Vertrag unterschreiben – ob er dabei auch wirklich zum Einsatz kommt, ist noch offen.

Das kündigte er in der «Gazzetta dello Sport» an. Klarheit soll am Dienstag bei einer Veranstaltung in Miami geschaffen werden. Ronaldinho sagte über seine Pläne und Klubbesitzer Ignazio Cipriani: «Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dem Ball zu tanzen, um gemeinsam mit Ignazio und der gesamten Familie Cipriani eine neue Geschichte zu schreiben.»

FC Barcelona&#039;s Brazilian player Ronaldinho, left, fights for the ball with Real Madrid&#039;s English player David Beckham during a Spanish league soccer match at the Bernabeu stadium in Madrid, ...
Während seiner Karriere war Ronaldinho einer der weltbesten Spieler.Bild: AP

Ob er tatsächlich spielen wird, liess Ravennas Vizepräsident Ariedo Braida gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur Ansa offen: «Wird er spielen? Wir werden sehen, aber es ist nicht ausgeschlossen. Er ist ein Champion; er kennt kein Alter.»

Ronaldinho bestritt sein letztes Profispiel 2015 für Fluminense Rio de Janeiro. Etwas mehr als zwei Jahre später beendete er seine Karriere. Zu seinen größten Erfolgen zählen die zweimalige Wahl zum Weltfußballer, der Champions-League-Titel 2006 mit dem FC Barcelona sowie der Weltmeistertitel 2002 mit Brasilien. (riz/tonline)

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Paraguay schockt die Türkei – frühes WM-Aus für die Türken trotz Spielerüberzahl
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