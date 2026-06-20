Die Türkei verliert gegen Paraguay und scheidet aus. Bild: keystone

«Bitten unser Volk um Entschuldigung»: Riesige Enttäuschung beim türkischen Nationalteam

Nach dem zweiten Gruppenspiel ist bereits klar: Die Türkei verpasst den Sechzehntelfinal und wird nach der Vorrunde die Heimreise antreten müssen. Die hohen Erwartungen konnten nicht erfüllt werden.

Timo Rizzi Folge mir

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Es ist passiert. Geheimfavorit Türkei wird zum «Ge-Heim-Favorit». Nachdem bereits das Auftaktspiel gegen Australien mit 0:2 verloren ging, gab es auch gegen Paraguay eine 0:1-Niederlage. Obwohl die Türken eine ganze Halbzeit in Überzahl spielten. In über 180 Minuten an dieser Weltmeisterschaft schossen die türkischen Spieler insgesamt 62 Mal, aber nie landete der Ball im Netz. Egal, wie der letzte Spieltag gegen Gastgeber USA verlaufen wird, die Türkei beendet die Gruppe D auf dem letzten Platz.



Die Partie gegen Paraguay startete denkbar schlecht und bereits in der zweiten Spielminute ging Aussenseiter Paraguay nach einem Treffer von Matias Galarza in Führung. Das Team von Vincenzo Montella scheiterte mehrmals unglücklich und vergab einige Hochkaräter, wie in der ersten Halbzeit, als ein Kopfball an der Latte und am Pfosten landete.

Die riesige Chance der Türkei. Video: SRF

Riesige Erwartungen vor der Partie

Vor dem Turnier war die Euphorie im osteuropäischen Land noch riesig und das Team wurde mit einem riesigen Autokorso vor dem Abflug in die USA an den Flughafen begleitet.

«Wir schämen uns. Wir bitten unser Volk um Entschuldigung.» Arda Güler, türkischer Nationalspieler

Naheliegend, dass die Enttäuschung nach der zweiten Niederlage bei den einzelnen Akteuren riesig war. Real-Superstar Arda Güler sagte: «Wir schämen uns. Wir bitten unser Volk um Entschuldigung. Wir spielen bei sehr grossen Vereinen und das hätten wir auf dem Platz zeigen müssen. Das haben wir nicht geschafft. Wir konnten unsere Leistung nicht abrufen.» Auch Torhüter Ugurcan Cakir entschuldigte sich beim eigenen Land und sprach von nicht erfüllten Erwartungen.

Montella nervt sich über Frage

Bereits vor der Partie legte sich Trainer Montella mit den Medien im eigenen Land an und kritisierte die Berichterstattung. Als er nach dem Ausscheiden gefragt wurde, warum er auf einen klassischen Mittelstürmer verzichtete, antwortete der 52-Jährige genervt: «Es überrascht mich, dass Sie schon wieder mit der Stürmerfrage kommen! Ich möchte daran erinnern, dass wir 65 Schüsse abgegeben haben. Irgendwie will der Ball einfach nicht rein. Wenn mir jemand erklären kann, warum solche Dinge im Fussball manchmal passieren, bin ich bereit, dazuzulernen!»

Vincenzo Montella musste sich an der Pressekonferenz kritischen Fragen stellen. Bild: keystone

In den türkischen Medien war am Samstagmorgen besonders ein Wort präsent: Enttäuschung. So schrieb beispielsweise die Zeitung «Yeni Safak»: «Unsere Nationalmannschaft, die mit grossen Hoffnungen zur Weltmeisterschaft 2026 angereist war, erlebte in Amerika einen wahren Albtraum. Die jungen Stars, die in zwei Spielen kein einziges Tor erzielen, stürzen Millionen von Fans in tiefe Trauer.»

Streamer rastet aus

Der in Deutschland lebende Streamer Abdu verfolgte das Spiel seiner Nationalmannschaft zusammen mit seinen Landsleuten in einem Livestream. Die Laune im Stream erlebte nach dem frühen Gegentreffer bereits einen frühen Dämpfer. Mert, ebenfalls ein Streamer, blieb aber optimistisch: «In der ersten Minute ein Gegentor zu kassieren, ist das beste Gegentor, welches du kassieren kannst.»

Diese wurde auch im Verlauf der Partie nicht besser. Nach dem Schlusspfiff wurde Abdul emotional und richtete klare Worte an den Nationaltrainer: «Montella, du hast meine Kindheit kaputtgemacht und meinen Traum ge****t.» Erstmals seit dem Jahr 2022 konnte sich die Türkei im Frühling über die Playoffs für eine Weltmeisterschaft qualifizieren.