bedeckt22°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: Gianni Infantino in der Iran-Kabine und politische Torjubel

epaselect epa13040411 Iran fans cheer after a goal in the first half during the FIFA World Cup 2026 group stage match Iran against New Zealand, in Los Angeles, USA, 15 June 2026. EPA/CHRIS TORRES
In der Arena hatte FIFA das Recht, die sogenannte «Löwe-und-Sonne»-Flagge einzukassieren.Bild: keystone

Pistolen-Jubel und Infantino-Besuch in der Kabine – so politisch war das erste Iran-Spiel

Wie kaum eine andere WM-Partie war das 2:2 des Iran gegen Neuseeland politisch aufgeladen. Das war in dem riesigen Stadion in Inglewood zu hören und zu sehen. Ein Überblick.
16.06.2026, 10:5616.06.2026, 10:56

Das 2:2 des Iran gegen Neuseeland war weit mehr als nur eines von 104 Spielen dieser Weltmeisterschaft. Vor und in dem riesigen Stadion in Inglewood wurden immer wieder Botschaften im Zusammenhang mit dem monatelangen Krieg der USA und Israels gegen den Iran kundgetan. Im Stadion versammelten sich Anhänger und Gegner des Kurses Teherans.

Fahnen und Plakate

Zu sehen waren sowohl die aktuelle iranische Fahne als auch die ältere aus der Zeit vor der Islamischen Revolution. Letztere wird als Symbol der Opposition angesehen, die in der südkalifornischen Diaspora viele Anhängerinnen und Anhänger hat. In der Arena hatte der Weltverband FIFA per Gerichtsbeschluss das Recht, die sogenannte «Löwe-und-Sonne»-Flagge einzukassieren – immer wieder waren Ordner bei entsprechenden Massnahmen zu sehen.

Oft fotografiert wurde zudem ein Banner mit der Aufschrift «42'000 #IranMassacre». Die Botschaft wurde als Hinweis auf die gewaltsame Niederschlagung der Proteste in Teheran Anfang des Jahres mit Tausenden Opfern verstanden. Eine andere Kleingruppe zeigte ein Plakat mit der Aufschrift «Minab168». Bei dem US-Angriff in Minab am Persischen Golf waren Ende Februar mindestens 168 Schülerinnen zwischen sieben und zwölf Jahren ums Leben gekommen.

Iran-Fans pfeifen auf Flaggen-Verbot und bei der Hymne

Pfiffe bei der iranischen Nationalhymne

Während der iranischen Nationalhymne, eigentlich ein Moment der Andacht bei Fussballspielen, waren laute Pfiffe zu hören. Die iranischen Spieler standen geschlossen am Mittelkreis und hielten sich jeweils die Hand auf die Brust. Auf der Ehrentribüne verfolgte FIFA-Präsident Gianni Infantino das Geschehen. «Ich freue mich, hier die Menschen im Iran zu unterstützen, ich unterstütze nicht das Regime», hatte ein Fan vor dem Los-Angeles-Stadion der Deutschen Presse-Agentur gesagt.

epa13040295 The coaching staff of the Islamic Republic of Iran during the national anthem prior to the FIFA World Cup 2026 group stage match Iran against New Zealand, in Los Angeles, California, USA, ...
Während des Abspielens der iranischen Nationalhymne sind im Stadion laute Pfiffe zu hören gewesen.Bild: keystone

Die iranischen Tore wurden dagegen lautstark bejubelt. «Zunächst einmal möchte ich unsere Fans in Los Angeles erwähnen. Die Atmosphäre während des Spiels war unglaublich – über die gesamten 90 Minuten hinweg», sagte Stürmer Mehdi Taremi.

Der Torjubel

Die Torschützen Ramin Rezaeian und Mohammad Mohebi feierten ihre jeweiligen Ausgleichstore mit unterschiedlichen Jubelgesten. Rezaeian zog sich das Trikot über den Kopf und erklärte diese Geste im Anschluss an das Spiel kryptisch als etwas Politisches, das er aber nicht weiter ausführen wolle. Mohebi jubelte mit den Fingern und Armen so, dass seine Geste als angedeutete Pistolenschüsse in die Luft verstanden werden konnten.

Iran&#039;s Ramin Rezaeian (23) celebrates after scoring a goal during the World Cup Group G soccer match between Iran and New Zealand in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Monday, June 15, 2026. (A ...
Ramin Rezaeian zog sich das Trikot über den Kopf.Bild: keystone

Zudem zeigte Mohebi offensichtlich den sogenannten «Freeze»-Jubel. Das ist eine Geste, die besonders die Los Angeles Lakers bekannt gemacht haben. Dabei werden die Finger in die Armbeuge gelegt, um anzuzeigen, dass man eiskalt abgeschlossen hat. Mohebi sagte, sein Jubel sei ihm einfach so in den Sinn gekommen. «Und ich wollte das für alle Fans machen, einfach als Jubel», sagte er, ohne einen besonderen Zusammenhang zu erwähnen.

epa13040339 Iran midfielder Mehdi Ghayedi (L) and forward Mohammad Mohebi celebrate after Mohebi scored a goal in the second half during the FIFA World Cup 2026 group stage match Iran against New Zeal ...
Mohammad Mohebi jubelt mit angedeutete Pistolenschüsse in die Luft.Bild: keystone

FIFA-Präsident Infantino in der Iran-Kabine

FIFA-Präsident Gianni Infantino besucht die iranischen Nationalmannschaft nach dem Spiel in der Kabine – er wisse was das Team im Moment durchmache. Gleichzeitig spricht er ihnen Mut zu für die kommende Spiele an der WM. (car/sda/dpa)

Angebliche White-Power-Geste – jetzt erklärt der Schiedsrichter sein Zeichen
Mehr zur Fussball-WM:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 41
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
quelle: keystone / andre penner
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schottland-Fans feiern im Baseballstadion
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Vor einem Jahr noch in der zweiten österreichischen Liga: Nun ist Just WM-Doppeltorschütze
Neuseeland galt vor der Weltmeisterschaft als eine der schlechtesten Mannschaften bei diesem Turnier. Im ersten Gruppenspiel zeigen die Kiwis eine starke Leistung, auch dank Doppeltorschütze Elijah Just.
Für dieses Spiel hätte es sich wirklich noch gelohnt, wach zu bleiben. In einer munteren Partie trennen sich Neuseeland und der Iran mit einem 2:2-Unentschieden. Dabei gehen die Aussenseiter aus Ozeanien zweimal dank schönen Kombinationen von Elijah Just und Chris Wood in Führung. Während Wood jeweils vorbereitete, verwandelte sein Teamkollege eiskalt.
Zur Story