Siegtorschütze Hayao Kawabe lässt sich feiern. Bild: keystone

GC nutzt Hitz-Aussetzer zu spätem Sieg – Basel stürzt weiter in Krise

Drei Tage nach der 3:5-Niederlage im Cup-Achtelfinal revanchiert sich GC in der Meisterschaft und schlägt den FC Basel 1:0. Der Siegtreffer fällt in der 94. Minute.

Ein Ausflug von Basel-Goalie Marwin Hitz machte den Erfolg der Zürcher möglich. Dem 35-Jährigen missglückte ein Klärungsversuch ausserhalb des Strafraums komplett. Der Ball landete bei Hayao Kawabe, der aus weiter Distanz den Ball im Netz unterbrachte. Ein Ende mit Schrecken für die Gäste aus Basel, die davor auf den Siegtreffer gedrückt hatten, jedoch immer wieder am starken GC-Goalie André Moreira gescheitert waren.

Das späte Siegtor von Hayao Kawabe. Video: SRF

Insgesamt blieb Basel, das seit vier Meisterschaftsspielen auf einen Sieg wartet, bereits zum achten Mal in dieser Saison ohne Treffer. Eine Bilanz, welche die Unzulänglichkeiten in der Offensive unterstreicht. Neben den Möglichkeiten in der wilden Schlussphase hatte Michael Lang in der 51. Minute die goldene Gelegenheit: Nach einem Abpraller schloss der Verteidiger aus wenigen Metern ab, sah den Ball jedoch von Moreira abgewehrt.

GC, das in der ersten Hälfte offensiv praktisch gar nicht aufgetreten war, kam in der zweiten Halbzeit immerhin zu einigen Chancen. So ging in der 68. Minute Petar Pusic im Strafraum komplett vergessen. Sein Direktschuss flog jedoch weit über das Tor.

Moreira zeichnete sich mehrmals aus. Video: SRF

Für Basel war es eine Art Déjà-vu. Bereits im November, im letzten Spiel vor der WM-Pause, verlor der FCB trotz Chancenplus 0:1 gegen GC. Somit haben die Zürcher in der Meisterschaft erstmals seit April 2010 wieder zweimal in Folge gegen Basel gewonnen. Bis zum Heimsieg vor der Winterpause holte GC gegen Basel in elf Heimspielen am Stück nur einen Punkt (0:0 im September 2017).

Grasshoppers - Basel 1:0 (0:0)

5145 Zuschauer. SR Schnyder.

Tore: 94. Kawabe 1:0.

Grasshoppers: Moreira; Nadjack (86. Loosli), Seko, Ribeiro, Schmid; Kawabe, Ndenge, Herc (73. Abrashi); Pusic (86. Jeong), Morandi (61. Dadaschow), De Carvalho (61. Bolla).

Basel: Hitz; Lang, Pelmard, Adams, Calafiori; Novoa (66. Males), Frei, Burger (79. Diouf), Kade (66. Ndoye); Zeqiri (79, Fink), Amdouni.

Bemerkungen: GC ohne Hara, Lei, Momoh, Schettine (alle verletzt). Basel ohne Augustin, Comas, Lopez (alle verletzt), Xhaka (krank).

Verwarnungen: 21. Kawabe, 39. Ribeiro, 66. Bolla.

(nih/sda)