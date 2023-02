Lässt sich feiern: Der von Hodenkrebs genesene Sébastien Haller traf erstmals für den BVB. Bild: www.imago-images.de

Hallers Tor-Premiere bei BVB-Gala + Fischers Union klettert an Spitze + Frankfurt siegt

Dortmund – Freiburg 5:1

Borussia Dortmund setzt seine Siegesserie auch gegen Freiburg fort und bleibt nach vier Ligaspielen im neuen Jahr weiterhin ohne Punktverlust. Gegen Freiburg zeigte der BVB eine mehr als souveräne Leistung, wobei die frühe Gelb-Rote Karte gegen Kiliann Sildillia den Gastgebern entgegenkam. Nur neun Minuten nach dem Platzverweis brachte der frühere Freiburger Nico Schlotterbeck Dortmund in der 26. Minute in Führung. Zwar glich Lucas Höler kurz vor der Pause aus, doch in der 2. Halbzeit hatte Freiburg den «Schwarzgelben» nicht mehr viel entgegenzusetzen.

Kurz nach der Pause trafen nämlich Karim Adeyemi und dann Sébastien Haller. Der Ivorer feierte eine emotionale Tor-Premiere, nachdem er das erste halbe Jahr nach seinem Wechsel zum BVB aufgrund einer Hodenkrebs-Erkrankung verpasst hatte. Später trafen auch noch Julian Brandt und Giovanni Reyna. Dortmund rückt damit vor auf Platz 3.

Schlotterbeck bringt Dortmund früh in Führung. Video: streamja

Haller trifft erstmals in einem Pflichtspiel für Dortmund. Video: streamja

Borussia Dortmund - Freiburg 5:1 (1:1).

Tore: 26. Schlotterbeck 1:0. 45. Holer 1:1.48. Adeyemi 2:1. 51. Haller 3:1. 69. Brandt 4:1. 82. Reyna 5:1.

Bemerkungen: Dortmund mit Kobel. 17. Gelb-Rote Karte Sildillia (Freiburg).

Union – Mainz 2:1

An der Spitze steht nach den Spielen vom Samstag aber Union Berlin. Das Team von Trainer Urs Fischer setzte sich dank des Tores von Jordan Siebatcheu in der 84. Minute gegen Mainz durch. Die Gäste hatten fünf Minuten davor durch einen Penalty von Marcus Ingvartsen ausgeglichen, nachdem Kevin Behrens Union in der ersten Halbzeit in Führung gebracht hatte. Die «Eisernen» holen sich damit gar den fünften Sieg im fünften Pflichtspiel des Jahres. Mainz-Captain Silvan Widmer verpasste die Partie wegen einer Verletzung. Gewinnt Bayern am Sonntag nicht gegen Wolfsburg, bleiben die Berliner an der Tabellenspitze.

Jordan Siebatcheu rettete Union den Sieg. Bild: www.imago-images.de

Union Berlin - Mainz 2:1 (1:0).

Tore: 32. Behrens 1:0. 79. Ingvartsen (Penalty) 1:1. 84. Siebatcheu 2:1.

Bemerkungen: Mainz mit Fernandes, ohne Widmer (verletzt).

Frankfurt – Hertha 3:0

Auch die Frankfurter Eintracht präsentiert sich weiter in starker Form. Nach dem 1:1-Unentschieden in München schlug Frankfurt das stark abstiegsgefährdete Hertha Berlin 3:0. Einmal mehr war Randal Kolo Muani der überragende Mann auf dem Feld. Zunächst blieb der Franzose vom Punkt eiskalt, dann erhöhte er in der 28. Minute auf 2:0. Buta setzte den Schlusspunkt in der Nachspielzeit.

Kolo Muani verwandelt souverän. Video: streamja

Eintracht Frankfurt - Hertha Berlin 3:0 (2:0).

Tore: 20. Kolo Muani (Penalty) 1:0. 28. Kolo Muani 2:0. 94. Buta 3:0.

Bemerkungen: Frankfurt mit Sow (bis 90.).

Köln – Leipzig 0:0

In Köln warteten die rund 48'000 Zuschauerinnen und Zuschauer vergeblich auf Tore. Einzig Timo Werner gelang es in der 47. Minute, den Ball ins Netz zu befördern, doch aufgrund einer Abseitsstellung von Vorlagengeber Andre Silva zählte der Treffer nicht. So lässt Leipzig in Köln Punkte liegen, während die Gastgeber nach den Bayern auch dem nächsten Top-Team einen Punkt abringen.

Köln - Leipzig 0:0.

Sein Tor wurde aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt: Timo Werner (r.). Bild: www.imago-images.de

Bochum – Hoffenheim 5:2

Für André Breitenreiter wird es langsam ungemütlich. Der Trainer von Hoffenheim konnte mit seinem Team auch im vierten Ligaspiel des Jahres keinen Sieg einfahren. Nach dem Aus im Cup in Leipzig unterlag Hoffenheim auch in Bochum deutlich. Die Bochumer, die vor der Partie noch auf dem Relegationsplatz gestanden hatten, setzten sich gleich 5:2 durch und haben nun nach 19 Spielen wie Hoffenheim 19 Punkte auf dem Konto.

André Breitenreiter. Bild: keystone

Bochum - Hoffenheim 5:2 (3:0).

Tore: 22. Hofmann 1:0. 30. Forster 2:0. 40. Asano 3:0. 49. Baumgartner 3:1. 69. Masovic 4:1. 77. Dabbur 4:2. 83. Broschinski 5:2. (nih/sda)