Wolverhampton – Liverpool 3:0

Die Negativserie von Liverpool reisst und reisst nicht ab. Auch im vierten Premier-League-Auftritt des Jahres bleibt das Team von Jürgen Klopp ohne Sieg. In Wolverhampton setzte es gleich eine deutliche 0:3-Klatsche ab. Dabei befinden sich die Wanderers im Abstiegskampf. Trotzdem stand es nach einem Eigentor von Joel Matip und einem Treffer von Craig Dawson bereits nach zwölf Minuten 2:0 für die Gastgeber. Mohamed Salah und Co. strahlten trotz Überlegenheit wenig Torgefahr aus, einzig Ruben Neves traf noch für Wolverhampton.

Wolverhampton Wanderers - Liverpool 3:0 (2:0).

Tore: 5. Matip (Eigentor) 1:0. 12. Dawson 2:0. 71. Neves 3:0.

Manchester United – Crystal Palace 2:1

Unter Trainer Erik ten Hag läufts einfach. Manchester United setzte sich trotz Unterzahl in der Schlussphase 2:1 gegen Crystal Palace durch und legt damit im Kampf um Platz 3 mit Newcastle vor. Das Team von Fabian Schär spielt am Samstagabend gegen West Ham. Bruno Fernandes brachte die «Red Devils» nach sieben Minuten vom Elfmeterpunkt in Führung, Marcus Rashford erhöhte in der 62. Minute. Dann flog Casemiro aber vom Platz, weil er den Gegenspieler würgte. Mehr als der Anschlusstreffer gelang dem Team von Trainer Patrick Vieira aber nicht mehr.

Manchester United - Crystal Palace 2:1 (1:0).

Tore: 7. Fernandes (Penalty) 1:0. 62. Rashford 2:0. 76. Schlupp 2:1.

Bemerkungen: 70. Rote Karte Casemiro (Manchester United).

Everton – Arsenal 1:0

Arsenal erleidet im Titelrennen einen Rückschlag. Auswärts gegen Everton kassieren die Gunners eine 0:1-Niederlage.

In der 60. Minute traf Verteidiger James Tarkowski nach einem Eckball per Kopf zur Führung für das Heimteam, dessen letzter Sieg vom 22. Oktober des letzten Jahres datiert. Everton ersetzte Trainer Frank Lampard in der letzten Woche durch Sean Dyche. Arsenal hatte insgesamt zwar mehr vom Spiel gehabt, sich aber nur wenige Torchancen herausgespielt. Auch in der Schlussphase agierten die Londoner, bei denen Granit Xhaka durchspielte, offensiv zu wenig zwingend.

Nach dem Trainerwechsel dürfen sie wieder jubeln: Torschütze James Tarkowski (r.) und Everton. Bild: keystone

Für den Leader der Premier League war es im 20. Meisterschaftsspiel die zweite Niederlage der Saison. Von dieser könnte der derzeit fünf Punkte zurückliegende Verfolger Manchester City profitieren. Das Team von Trainer Pep Guardiola trifft am Sonntag auswärts auf Tottenham.

Everton - Arsenal 1:0 (0:0).

Tor: 60. Tarkowski 1:0.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka.

