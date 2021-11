Der Torschütze lässt die Muskeln spielen: Liam Millar traf auf Zypern. Bild: keystone

Der FC Basel punktet auf Zypern und überwintert im Europacup

Der FC Basel erfüllt die Pflicht in der Conference League frühzeitig. Das 1:1 auswärts gegen Omonia Nikosia reicht dem Leader der Super League, um im Europacup zu überwintern. Der Kanadier Liam Millar erzielt das Tor für den FCB.

In den letzten beiden Spielen der Gruppenphase geht es für den FC Basel nun noch darum, den 1. Platz zurückzuholen, den er aufgrund des Unentschiedens gegen Omonia Nikosia an Karabach Agdam verloren hat. Die Mannschaft aus Aserbaidschan gewann auswärts gegen Almaty 2:1 und weist nun zwei Punkte mehr auf als der FCB.

Der FC Basel fand in Nikosia den Zugang zum Spiel erst kurz vor Ablauf einer Stunde. Innerhalb von wenigen Sekunden hatte er Glück und zeigte Können – und ebnete sich damit den Weg in die K.o.-Phase. Zunächst hätte es Penalty für Omonia geben müssen, nachdem FCB-Aussenverteidiger Tomas Tavares seinen Gegenspieler im Strafraum umgestossen hatte. Der russische Schiedsrichter liess weiterlaufen, und im Gegenzug erzielte Liam Millar nach einem Zuspiel von Darian Males den Ausgleich; der Kanadier hatte sich freie Schussbahn verschafft und traf mit links aus halbrechter Position in die weite Ecke zum 1:1.

1:1 Basel: Liam Millar (58.). Video: streamja

Statt 2:0 für den Meister von Zypern stand es vor der letzten halben Stunde 1:1. Das war aufgrund der Spielanteile nicht unverdient, schmeichelte den Baslern aber dennoch. Sie hatten zuvor einen weitgehend wenig aufregenden Auftritt gezeigt. Viel Ballbesitz brachte nur wenige Abschlüsse.

«Ein Punkt ist ein Punkt, aber wir wollten drei holen.» Liam Millar, FCB-Torschütze Blue

Hüftsteifer Cömert

Basel bestimmte den Rhythmus, hielt diesen aber tief – und begünstigte so die Abwehrarbeit von Omonia. Ausserdem wirkte die FCB-Defensive bei den seltenen Kontern des Heimteams verletzlich. So wie in der 16. Minute, als sich der Schweizer Internationale Eray Cömert vom jungen Stürmer Andronikos Kakoullis düpieren liess.

1:0 Omonia: Andronikos Kakoullis (16.). Video: streamja

In der Schlussphase geriet der wertvolle Punktgewinn des FC Basel aber nicht mehr in Gefahr. Während Keeper Heinz Lindner ohne Arbeit blieb, stand der FCB zumindest einmal noch dem Siegestreffer nahe. Arthur Cabral traf in der 82. Minute nach einem Corner jedoch nur die Latte.

Das Telegramm

Omonia Nikosia - FC Basel 1:1 (1:0)

2000 Zuschauer. - SR Meschkow (RUS).

Tore: 16. Kakoullis (Jordi Gomez) 1:0. 58. Millar (Males) 1:1.

Omonia Nikosia: Fabiano (46. Uzoho); Psaltis, Hubocan, Panagiotou (15. Adam Lang), Kiko; Zachariou, Charalampous (67. Diskerud), Jordi Gomez, Atiemwen (46. Tzionis); Duris, Kakoullis (81. Loizou).

Basel: Lindner; Michael Lang, Cömert, Pelmard, Tavares (61. Petretta); Kasami (46. Palacios), Frei; Ndoye (56. Joelson Fernandes), Burger (46. Males), Millar (85. Stocker); Cabral.

Bemerkungen: Basel ohne Esposito, Xhaka, Zhegrova und Padula (alle verletzt). 82. Kopfball von Cabral an die Latte. Verwarnungen: 27. Hubocan (Foul). 59. Charalampous (Foul). 60. Joelson Fernandes (Foul). 66. Cömert (Foul).

Die Tabelle

In der 6. und letzten Runde am 9. Dezember dürfte es zwischen den beiden Top-Teams in Basel um den Gruppensieg gehen. Nur der 1. Platz bringt die direkte Qualifikation für die Achtelfinals; der Zweite bestreitet zuvor den 1/16-Final gegen einen Gruppendritten aus der Europa League. (ram/sda)