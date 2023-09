Champions-League: Spektakel in München, Arsenal souverän, Inter muss die Punkte teilen

Am zweiten Champions-League-Abend sorgen Bayern München und Manchester United für einen Fussballkrimi. Arsenal siegt souverän gegen Eindhoven, Inter Mailand kommt gegen Real Sociedad nicht über ein Remis hinaus.

Mehr «Sport»

Bayern München – Manchester United: 4:3

Im Schlagerspiel der zweiten Champions-League-Tranche setzen sich effiziente Bayern gegen Manchester United 4:3 durch.

In einer ereignisreichen Partie mussten die Bayern bis zum Ende um die drei Punkte zittern. In einer turbulenten Schlussphase überschlugen sich in München die Ereignisse. Casemiros Anschlusstreffer zum 3:2 kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit konterte der eingewechselte Mathys Tel in der 92. Minute. Der neuerliche Anschlusstreffer durch den Brasilianer in der 5. Minute der Nachspielzeit kam zu spät.

Die Niederlage der Engländer leitete Goalie André Onana nach einer knappen halben Stunde ein. Gegen Leroy Sané leistete sich der Kameruner einen folgenschweren Fehlgriff.

Manchester United schiesst den Anschlusstreffer mit dem Abpfiff. Video: streamja

Bayern München - Manchester United 4:3 (2:0)

SR Nyberg.

Tore: 28. Sané (Kane) 1:0. 32. Gnabry (Musiala) 2:0. 49. Höjlund (Rashford) 2:1. 53. Kane (Penalty) 3:1. 88. Casemiro (Martial) 3:2. 92. Tel (Kimmich) 4:2. 95. Casemiro (Bruno Fernandes) 4:3.

Arsenal – Eindhoven: 4:0

Arsenal feiert in der Gruppe B einem klaren Startsieg. Beim 4:0 über PSV Eindhoven bekundeten die Londoner keine Mühe.

Arsenal erzielt das 2:0 gegen Eindhoven. Video: streamja

Arsenal - PSV 4:0 (3:0).

SR Zwayer.

Tore: 8. Saka 1:0. 20. Trossard (Saka) 2:0. 38. Gabriel Jesus (Trossard) 3:0. 70. Ödegaard (Nelson) 4:0.

Inter Mailand – Real Sociedad: 1:1

Einen Fehlstart in der Gruppe D vermieden hat Inter Mailand. Der Finalist der Vorsaison spielte bei Real Sociedad 1:1, wobei Natigoalie Yann Sommer seine Mannschaft nach frühem Rückstand mit mehreren Glanzparaden im Spiel hielt, ehe Captain Lautaro Martinez kurz vor dem Ende zum Ausgleich traf.

Inter gerät gegen Real Sociedad früh in den Rückstand. Video: streamja

Real Sociedad - Inter Mailand 1:1 (1:0).

SR Oliver.

Tore: 4. Mendez 1:0. 87. Martinez (Frattesi) 1:1.

Bemerkungen: Inter mit Sommer.

(kat/sda)