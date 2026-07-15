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WM 2026: Djed Spence mit einer absoluten Traumgrätsche gegen Argentinien

epa13113853 Djed Spence (down) of England tackles Giuliano Simeone of Argentina during the FIFA World Cup 2026 semifinals match England against Argentina, in Atlanta, USA, 15 July 2026. EPA/WILL OLIVE ...
Djed Spence kommt gegen Giuliano Simeone genau rechtzeitig.Bild: keystone

Djed Spence mit dem wohl besten Abwehr-Tackling der laufenden WM

Kurz nachdem England im WM-Halbfinal gegen Argentinien in Führung gegangen war, sorgte Verteidiger Djed Spence für das wohl spektakulärste Tackling der laufenden Weltmeisterschaft. Somit verhinderte der Verteidiger den argentinischen Ausgleichstreffer.
15.07.2026, 22:4815.07.2026, 22:57

Erst zwei Minuten waren vergangen, seit die Engländer im WM-Halbfinal gegen Titelverteidiger Argentinien in Führung gehen konnten, als Argentiniens Giuliano Simeone auf das englische Tor zulief.

Alles sah danach aus, als würde der Sohn von Atletico-Trainer Diego Simeone eine riesige Chance haben, um den Ausgleichstreffer zu erzielen. Doch die Rechnung wurde ohne Djed Spence gemacht. Der Aussenverteidiger holte seinen Gegenspieler gerade noch rechtzeitig ein und mit einer Grätsche aus dem Bilderbuch spielte Spence perfekt den Ball und entschärfte die Chance. Der 25-jährige Spence wurde nach der Aktion folgerichtig von seinen Teamkollegen so richtig abgefeiert. Spence zeigt auf der linken Aussenbahn schon während der gesamten Partie eine sehr starke Partie.

Der Tottenham-Akteur stand an der laufenden WM bisher in jedem Spiel auf dem Platz – im Halbfinal gegen Argentinien aber erst zum dritten Mal in der Startelf.

Die Partie zwischen Argentinien und England läuft aktuell noch. Bei watson kann der zweite Halbfinal hier live im Stream oder Ticker mitverfolgt werden. Der Gewinner des Spiels trifft am kommenden Sonntag auf den amtierenden Europameister Spanien. Die Iberer setzten sich am Dienstag mit 2:0 gegen Frankreich durch. (riz)

Argentinische Fans übertönen die Hymne der Engländer – diese reagieren prompt
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