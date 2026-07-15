Die Spieler auf dem Platz sind bereit für die Nationalhymnen. Bild: keystone

Argentinische Fans übertönen die Hymne der Engländer – diese reagieren prompt

Argentinien und England kämpfen aktuell um das letzte Final-Ticket dieser WM. Bevor der Halbfinal startete, kam es während der Nationalhymnen bereits zum ersten Skandal.

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Dass der WM-Halbfinal zwischen Argentinien und England eine hitzige Angelegenheit wird, war bereits zuvor klar. Wegen des Falklandkrieges wird die Partie auch politisch aufgeheizt. Vor dem Spiel meldete sich der argentinische Verband der Kriegsveteranen sogar öffentlich mit einem Brief und schrieb: «Sport ist kein Krieg: Das Halbfinalspiel ist ein Sportereignis von weltweiter Tragweite, keine bewaffnete Revanche und keine historische Kompensation.»

Bevor die Partie zwischen den zwei Grossmächten im Fussball überhaupt angepfiffen wurde, kam es bereits zum ersten Skandal. Als die englische Nationalhymne «God Save the King» abgespielt wurde, sangen die argentinischen Fans einfach weiter. Dies war im Stadion klar zu hören und auch einzelne Buhrufe waren zu vernehmen. Dies liessen die Engländer aber nicht auf sich sitzen. Bei der Hymne der Südamerikaner wurde durchgehend gebuht.

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Ähnlich hitzig geht es nun auch auf dem Platz zu und her. Die beiden Mannschaften schenken sich nichts und der Halbfinal ist geprägt von vielen Fouls. Hier kannst du die Partie live im Stream oder Ticker mitverfolgen. Der Sieger des Spiels trifft am kommenden Sonntag auf Spanien. Die Iberer setzten sich am Dienstag im ersten Halbfinal mit 2:0 gegen Frankreich durch. (riz)