«Hat keine Ahnung» – Klopp schiesst gegen Ex-Liverpool-Spieler Hamann

Jürgen Klopp wird von Liverpool-Fans ebenso verehrt wie von vielen anderen Fussballbegeisterten. Daran ändert auch die Krise nichts, in der Liverpool steckt. Dies liegt auch daran, dass der 55-jährige Deutsche oft offen sagt, was er denkt, und sich nicht hinter Floskeln versteckt. Einen weiteren Beweis liefert er an der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen die Glasgow Rangers am Mittwochabend.

Als ein Journalist sich bei einer Frage auf eine Aussage von Sky-Experte Didi Hamann bezieht, antwortet Klopp ironisch: «Oh, grossartig! Er ist eine fantastische Quelle und geniesst überall grossen Respekt.» Dass er sieben Jahre bei Liverpool gespielt habe, gebe ihm nicht das Recht, zu sagen, was er will. «Erst recht nicht, wenn man keine Ahnung davon hat.» Der Trainer wollte die Frage nicht beantworten, solange sie auf Hamanns Aussage basiert. Am Ende beantwortete er die umformulierte Frage dann doch. Liverpool müsse weiter kämpfen, um wieder in Schwung zu kommen.

(nih/nfr)