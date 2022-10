Droht der nächste Rechtsstreit um eine Einreise nach Australien? Novak Djokovic im Januar 2022 nach der Rückkehr aus Australien. Bild: keystone

Djokovic will trotz Einreiseverbots beim Australian Open spielen

Novak Djokovic würde trotz Einreiseverbots im kommenden Januar beim Australian Open spielen, wie Turnierchef Craig Tiley erklärt.

Es liege an dem Serben selbst, «die Situation» mit der Regierung zu klären. Der nicht gegen Covid-19 geimpfte Djokovic hatte Australien nach seiner Einreise zu den Australian Open im Januar dieses Jahres nach einem Rechtsstreit wieder verlassen müssen. Dazu wurde er mit einem dreijährigen Einreiseverbot für das Land belegt.

Er habe mit dem 35-Jährigen beim Laver Cup über die Situation gesprochen, erklärte Tiley der Zeitung «The Age»: «Er sagte, dass er natürlich gerne nach Australien zurückkommen würde, aber er weiss, dass der Entscheid letztlich bei der Bundesregierung liegt.» Die langjährige Nummer 1 der Weltrangliste habe «diesen Standpunkt akzeptiert».

Turnierdirektor Craig Tiley würde sich wohl freuen, wenn Djokovic an den Australian Open teilnehmen könnte. Bild: keystone

Kritik für eine mögliche Sonderbehandlung des neunfachen Turniersiegers kommt von der Oppositionspolitikerin Karen Andrews, die zum Zeitpunkt der Abschiebung Djokovics Innenministerin war. «Es wäre ein Schlag ins Gesicht für die Menschen in Australien, wenn Novak Djokovic plötzlich wieder ins Land gelassen wird, nur weil er ein hochrangiger Tennisspieler ist», sagte Andrews dem Radiosender ABC.

Karen Andrews. Bild: keystone

Djokovic verpasste in diesem Jahr neben dem Australian Open auch das US Open im August sowie die weiteren grossen Turniere in Indian Wells, Miami, Montreal und Cincinnati, weil er ungeimpft nicht in Nordamerika einreisen durfte. Das Australian Open findet als erstes Grand-Slam-Turnier des Jahres vom 16. bis 29. Januar in Melbourne statt. (nih/sda/dpa)