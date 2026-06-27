Fernando Muslera blickt dem Ball hinterher und weiss genau: Den hätte er halten müssen. Bild: keystone

«Er wollte ausgewechselt werden»: Trauriger WM-Abschied für Uruguay-Legende Muslera

Fernando Muslera hat 137 Partien für Uruguay absolviert. Nun dürfte seine Nationalmannschaftskarriere zum zweiten Mal enden – und das ausgerechnet mit einer grossen Enttäuschung, an der er mit zwei Patzern einen grossen Anteil hat.

Niklas Helbling Folge mir

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Uruguay ist an der WM 2026 ausgeschieden. Für die Celeste ist dies auch nach der Ära von Luis Suarez, Edinson Cavani und Co. eine grosse Enttäuschung. Gerade in einer Gruppe mit Spanien, Kap Verde und Saudi-Arabien. Doch Uruguay holte gegen die beiden Aussenseiter jeweils nur einen Punkt, Spanien unterlag es zum Abschluss der Gruppenphase, als es schon mit dem Rücken zur Wand stand.

Und wieder patzte Goalie Fernando Muslera. Bei der 0:1-Niederlage gegen Spanien liess er einen Schuss von Alex Baena über seine Handschuhe rutschen. Der Gegentreffer kurz vor der Pause brach Uruguay das Genick und besiegelte am Ende das frühe WM-Aus.

Der Fehler von Fernando Muslera. Video: SRF

Für den 40-jährigen Muslera war das Turnier aber noch früher beendet. Der Goalie wurde in der Halbzeit ausgewechselt und durch Sergio Rochet ersetzt. Trainer Marcelo Bielsa erklärte nach dem Spiel: «Es war nicht meine Entscheidung. Er wollte ausgewechselt werden.»

Es war ein trauriges Ende für Muslera, der 137 Partien für Uruguay absolviert hat. Nur Diego Godin und Luis Suarez haben noch mehr. Muslera stand an vier Weltmeisterschaften im Tor seines Heimatlandes und war unter anderem dabei, als Uruguay an der WM 2010 Vierter wurde. Nun dürfte seine Nationalmannschaftskarriere aber endgültig vorbei sein. Schon 2024 war er zurückgetreten, nachdem er zuvor nicht mehr berücksichtigt worden war. Im März kehrte er aber zurück. Etwas überraschend war er dann auch an der WM die Nummer 1.

Doch die lief für ihn überhaupt nicht nach Plan. Vor dem Bock gegen Spanien hatte er schon beim 2:2-Unentschieden gegen Kap Verde gepatzt. Zwar war es dort nicht seine alleinige Schuld, doch machte auch er beim Ausgleich zum 2:2 gar keine gute Figur. Muslera ist aber wohl nicht der Einzige, dessen Zeit im Nationalteam Uruguays zu Ende geht.

Der Patzer gegen Kap Verde. Video: SRF

Mit dem enttäuschenden Ausscheiden dürfte die Kritik an Trainer Marcelo Bielsa nämlich noch grösser werden. In den letzten Tagen habe es einen Aufstand der Führungsspieler gegen den 70-jährigen Argentinier, der den Beinamen «El Loco» («der Verrückte») trägt, gegeben.

Real Madrids Federico Valverde, Tottenhams Rodrigo Bentancur und Manuel Ugarte von Manchester United hätten sich über zu hartes Training, erschöpfte Spieler und eine zu riskante Spielweise beklagt, wie es in heimischen Medien heisst. Bielsa habe verärgert reagiert und einigen Spielern in einer langen Rede vor dem Team vorgeworfen, ihn zum zweiten Mal stürzen zu wollen. Nach dem Halbfinal-Aus bei der Copa America 2024 hatte es bereits einen Konflikt gegeben, in welchem Luis Suarez Bielsa vorwarf, eine «toxische Atmosphäre» geschaffen zu haben. Suarez trat danach als Nationalspieler zurück.

Warf seinen Spielern Meuterei vor: Uruguay-Trainer Marcelo Bielsa. Bild: keystone

Ex-Nationalspieler Diego Lugano kritisierte nun: «Es tut mir leid für die Spieler. Bielsa hat nie verstanden, wo er war. Die Spieler haben ihn nie verstanden. Er hätte nie an der WM sein dürfen.» Bielsa verfügt zwar fachlich über eine grosse Kompetenz und wird dafür unter anderem von Pep Guardiola bewundert. Doch hat er auch eine eigene Art zu kommunizieren. In Interviews vermeidet er Blickkontakt mit den Journalistinnen und Journalisten, auch beim offiziellen Fototermin der FIFA blickte er demonstrativ zu Boden. «Ich bin kein Model», begründete er dies.

Seine Art führte aber auch zu offensichtlichen Differenzen mit den Spielern – erneut. Womöglich wechselte er Valverde, den grossen Star und Captain Uruguays, im entscheidenden Spiel auch deshalb nach weniger als einer Stunde aus. Bielsa sprach davon, sich dadurch mehr Präsenz in der Offensive erhofft zu haben. Der Real-Star war wie viele seiner Teamkollegen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der 27-jährige Valverde hatte aber kein Verständnis für die Auswechslung und reagierte sehr verärgert, Bielsa würdigte ihn keines Blickes.

Es war ein weiteres Zeichen, dass der Haussegen bei Uruguay gehörig schief hängt. Und dass ein grosser Umbruch wohl unausweichlich ist – nicht nur auf der Goalie-Position.